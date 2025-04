Domenica, 13 aprile 2025, in tutta Italia sarà celebrato il Lions Day, il giorno dell’orgoglio lionistico, il momento dell’anno in cui ogni Lions Club metterà in evidenza le tante attività di volontariato realizzate a sostegno di quanti sono in difficoltà. Anche a Manfredonia, in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 09.00, i due Lions Club cittadini hanno scelto di celebrare la giornata congiuntamente, unendo i loro sforzi per offrire alla Cittadinanza una lunga serie di Esami Medici gratuiti: non solo controllo del Diabete e dell’Ipertensione, ma anche Consulenze Odontoiatriche, Chirurgiche, Cardiologiche, Fisioterapiche, Nutrizionistiche; Controlli dell’Udito con Operatori Amplifon; Personale Medico Lion e Operatori della Croce Rossa Italiana, sez. di Manfredonia, per tutta la mattinata istruiranno la Cittadinanza sulle Manovre Salvavita da eseguire per la disostruzione delle prime vie respiratorie.

Sarà anche effettuata la Raccolta di Cellulari rotti, per il riciclo dei loro componenti, e la Raccolta degli Occhiali Usati che, rigenerati nel Centro Specializzato Lions di Chivasso (TO), saranno donati a quanti non sono nelle condizioni di procurarsi gli occhiali necessari per poter tornare a vedere correttamente.

Le postazioni sono così state organizzate:

Gazebo in Piazza del Popolo: – Punto di Accoglienza e Smistamento pazienti;

– Punto dimostrazioni pratiche delle Manovre Salvavita;

– Punto Raccolta occhiali e cellulari usati;