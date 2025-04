Manfredonia, oltre 6 milioni di euro per la promozione dell'inclusione sociale e dell'innovazione

Un importante passo avanti per la città di Manfredonia: grazie a un finanziamento di oltre 6 milioni di euro, proveniente dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, la città potrà realizzare progetti concreti mirati all’inclusione sociale e all’innovazione. Il finanziamento è stato ufficialmente comunicato lo scorso 7 aprile 2025 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. Due sono gli interventi principali previsti dal progetto. Il primo riguarda la creazione di un “Centro per la Famiglia” in Corso Manfredi, nel cuore pulsante di Manfredonia. Questo spazio avrà l’obiettivo di supportare le famiglie in situazioni di difficoltà, offrendo servizi e risorse per la crescita e la cura dei bambini, e supporto alle famiglie in condizione di fragilità.

Il secondo polo di intervento sarà un “hub multifunzionale”, situato nell’area retrostante la scuola primaria Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Monticchio. Questo centro sarà pensato come un punto di riferimento per la promozione di cooperative e start-up sociali, un’iniziativa fondamentale per il sostegno all’autoimprenditorialità sociale e per l’innovazione del tessuto produttivo cittadino. L’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto: “Questo finanziamento rappresenta un grande traguardo per la nostra città e premia la visione e il lavoro di squadra che ha portato a questa opportunità. Il nostro obiettivo è restituire spazi, opportunità e dignità a chi vive in condizioni di fragilità, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza.”

Non sono solo i Servizi Sociali a essere coinvolti in questo progetto, ma anche altri settori cruciali per lo sviluppo della città, come l’urbanistica e le attività produttive. Il progetto mira, infatti, a coniugare coesione sociale e sviluppo economico, creando un impatto positivo su diversi aspetti della vita cittadina. Il progetto è stato frutto di un lavoro sinergico tra figure professionali che hanno lavorato con impegno per garantire la sua attuazione. Tra questi, il dirigente dei Servizi Sociali Matteo Ognissanti, la responsabile dell’Ufficio di Piano Romina La Macchia, l’esperto PNRR Francesco Merla e la responsabile delle assistenti sociali Maria Palumbo, a cui sono stati espressi i complimenti per la dedizione e la competenza.

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato l’importanza del finanziamento come una leva strategica per il futuro della città: “Siamo di fronte a una sfida fondamentale che porterà a risultati concreti e tangibili. Le politiche sociali diventano il motore di una trasformazione urbana che unirà innovazione e crescita inclusiva.” Questo progetto segna una tappa importante per Manfredonia, una città che si conferma capace di affrontare le sfide del presente con determinazione e lungimiranza. Con il sostegno di questi fondi, il futuro della città si orienta verso un modello di sviluppo che privilegia l’inclusione sociale, l’innovazione e il benessere della sua comunità.