Manfredonia. Tre Alberi per salvare il Pianeta – sabato, 12 aprile 2025

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Nella mattinata di Sabato, 12 aprile 2025, a partire dalle ore 10.00, il Lions Club Manfredonia Sipontum, alla presenza di Autorità Lionistiche, Civili e Religiose, e di scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Giordani – San Giovanni Bosco”, donerà 2 Aree Verdi così composte:

Un frutteto di 60 alberi alla Caritas Diocesana;

Un boschetto di 140 alberi alla Città di Manfredonia, in Via Gen. Azzarone (di fronte Eurospin), completamente autosufficiente.

La messa a dimora di un così elevato numero di alberi (ben 200 in totale), entra a pieno diritto nel Progetto di Servizio Lions “Tre alberi per salvare il Pianeta”, candidandosi a essere con tutta probabilità la più estesa piantumazione per tale Progetto a livello nazionale.

Si è trattato di un Progetto dalla lunga gestazione (4 anni), portato avanti a piccoli passi, districandosi tra pastoie burocratiche e vincoli normativi, trovando però negli ultimi mesi la strada finalmente libera grazie alla sensibilità ambientale dell’Ass. ________ , e grazie allo spirito collaborativo degli Sponsor, che di buon grado si sono offerti di coprire parte delle spese richieste per la realizzazione di un progetto di così ampio respiro.

La giornata inizierà alle 10.00 presso la Caritas Diocesana, con la benedizione del frutteto alla presenza del 2° Vicegovernatore Distrettuale Lions, Pino D’Aprile, e del Coordinatore Distrettuale del Dipartimento Fame, Lea Giardiello; proseguirà quindi alle ore 11.00 nell’area di Via Gen. Azzarone (di fronte Eurospin) dove, alla presenza di folte scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Giordani – San Giovanni Bosco”, il Sindaco, dott. Domenico La Marca, riceverà ufficialmente il Parco consegnatogli dalla Presidente del Lions Club Manfredonia Sipontum, la Dott.ssa Antonia Spagnuolo.

Interverranno alla Cerimonia: il Dott. Nicola Tricarico, Coordinatore Distrettuale Lions per l’Ambiente e il Territorio e il Prof. Ing. Nicola Delmonte, docente del Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente dell’Università di Parma.

Un doveroso ringraziamento va: alla Prof.ssa Lara Vinciguerra, Dirigente Scolastico I.C. “Giordani – San Giovanni Bosco”; agli Sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.