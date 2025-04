Manfredonia, Ugo Galli: "L’amministrazione La Marca rivendica successi non suoi, ma i problemi rimangono"

Il dibattito sulla gestione della città da parte dell’amministrazione comunale di Manfredonia guidata dal sindaco La Marca continua a suscitare polemiche, specialmente riguardo la gestione delle risorse pubbliche e l’efficacia dei programmi annunciati. Sebbene siano stati annunciati con enfasi vari finanziamenti nazionali destinati alla città, molte delle promesse fatte ai cittadini sono rimaste, ad oggi, del tutto inattuate, con numerosi problemi che continuano a caratterizzare la quotidianità di molte famiglie. Una delle principali critiche mosse all’amministrazione è quella di aver rivendicato con orgoglio finanziamenti provenienti dal Governo Nazionale, senza però riuscire a tradurre queste risorse in interventi concreti a beneficio della comunità locale.

Questi fondi, spesso ottenuti attraverso progetti presentati da altri enti e amministrazioni precedenti, vengono celebrati in comunicati ufficiali come successi esclusivi della giunta La Marca, nonostante la mancanza di visibili progressi sul territorio. «L’auspicio – afferma un consigliere di minoranza – è che questa amministrazione non si limiti a esultare per risorse che non sono frutto di sue iniziative, ma che dimostri finalmente capacità nella gestione e nella realizzazione di progetti che possano realmente cambiare il volto della città.» Altra questione spinosa riguarda la rimozione delle ecoballe stoccate presso l’ex “Lido Romagna”, un problema che ha suscitato più volte l’interesse dei media locali. Nel 2024, l’assessora competente aveva solennemente promesso la rimozione dei rifiuti entro la fine dell’anno, ma la realtà è ben diversa. Non solo la promessa è stata smentita, ma anche la nuova data indicata per la rimozione, in primavera, appare ormai superata. La situazione ha destato preoccupazione, specialmente considerando che l’area è stata recentemente oggetto di nuovi conferimenti di rifiuti, questa volta nella zona industriale.

«Le promesse sullo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dell’area – aggiunge un membro dell’opposizione – sono il simbolo di una gestione inefficace che non riesce a risolvere nemmeno le problematiche più urgenti.» Un altro tema che ha suscitato rabbia tra i cittadini di alcune zone periferiche di Manfredonia è la cronica carenza di acqua. In località come “Posta del Fosso”, “La Castellana”, “Sant’Angelo” e “Mozzillo”, centinaia di residenti si trovano a vivere quotidianamente senza il minimo indispensabile per soddisfare le proprie necessità. La situazione ha creato un forte disagio, con le persone costrette a fare i conti con una gestione dei servizi idrici che appare completamente insufficiente. «La mancanza di acqua – affermano i cittadini – è un problema di civiltà. Come possiamo vivere senza questo bene essenziale? Eppure, nessuno sembra occuparsene.»

Nel frattempo, la città continua a sprofondare, con una combinazione di inefficienze amministrative e mancanza di risposte concrete alle esigenze quotidiane dei cittadini. Promesse su promesse, senza un reale cambiamento in vista, e una città che sembra destinata a rimanere ferma, incapace di affrontare le sfide del presente. I consiglieri comunali di Forza Italia hanno espresso forte delusione per l’inerzia dell’amministrazione, sottolineando che le parole, le poesie e le promesse ormai non bastano più per rassicurare i manfredoniani. «Serve azione, non solo comunicati stampa. Manfredonia merita di più», concludono. La città attende, ma il futuro rimane incerto.