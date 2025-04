Manfredonia, un'esplosione di idee: protagonisti oltre cento giovani con "Si Può Fare"

Un’esplosione di entusiasmo, creatività e speranza per il futuro ha invaso ieri la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, dove sono stati presentati i progetti elaborati dai gruppi giovanili selezionati attraverso la call di idee “Si Può Fare Manfredonia”. Più di cento giovani della città hanno raccolto l’invito a partecipare a questa iniziativa, promossa grazie a un bando ministeriale a cui il Comune ha aderito senza esitazioni. Al centro del progetto, la costruzione della sicurezza come bene comune, da realizzare attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, con una particolare attenzione al protagonismo giovanile.

Dalle periferie al centro, l’arte, la cura del verde, la rigenerazione urbana e la creatività hanno rappresentato i temi cardine dei progetti presentati, trasformando l’iniziativa in una vera e propria festa di bellezza e di energia positiva. Una città che vuole cambiare narrazione, aprendo le porte al futuro attraverso la forza delle nuove generazioni. Tra emozione e orgoglio, i giovani, seduti tra i banchi della Sala Consiliare – simbolo dell’impegno civico – hanno raccontato i loro sogni e le loro visioni, trasformandoli in proposte concrete. La danza, il teatro, la musica, le arti visive e performative, la poesia, lo sport e l’archeologia sono stati i linguaggi espressivi scelti per proporre nuove modalità di crescita e sviluppo per la comunità.

«È stato emozionante assistere alla presentazione dei progetti – è stato il commento degli organizzatori –. In quelle idee c’è tutta la bellezza e la vitalità di cui la nostra città ha bisogno. L’arte, in tutte le sue forme, è uno strumento potentissimo per innescare cambiamenti reali, per rigenerare i luoghi e le relazioni, per costruire un futuro condiviso fondato sulla creatività, sull’inclusione e sulla partecipazione.» Un’esperienza che conferma come l’investimento sui giovani e sulla cultura rappresenti la chiave per una Manfredonia rinnovata, più consapevole e più capace di affrontare le sfide del domani.