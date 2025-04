CERIGNOLA (FOGGIA) – Durante l’incontro “Modelli di gestione dei servizi pubblici, esperienze e prospettive per gli enti locali” tenutosi oggi nella sala conferenze della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha commentato la stagione calcistica delle due principali squadre campane impegnate nel girone C di Serie C: Benevento e Avellino.

«Capisco che ad Avellino siate tutti allegri, io un po’ più mesto», ha detto Mastella con tono scherzoso, come riportato da OrticaLab. Il sindaco ha poi ricordato i momenti recenti in cui era il Benevento a far sognare i tifosi: «Ho visto Piantedosi e ogni tanto gli dico: “Beato te per quest’anno”. Lui prima m’invidiava perché il Benevento era avanti, ora sono io a invidiare lui per l’Avellino». Riflettendo sul percorso delle due squadre, Mastella ha sottolineato: «L’Avellino ha una lunga storia in Serie A, mentre il Benevento ci è arrivato più tardi grazie a Vigorito, che alcuni tifosi oggi criticano. Io no. Senza di lui saremmo in grande difficoltà».

Non è mancato un pensiero sportivo disteso verso la rivale di sempre: «Faccio i miei auguri all’Avellino. Non sono uno di quelli che per ragioni di campanile va contro: se non ce la fa il Benevento, sarò contento se verrà promosso l’Avellino».

Infine, un pronostico deciso in vista del prossimo match dei giallorossi: «Contro il Cerignola? Li fregheremo».

Lo riporta beneventonews24.it