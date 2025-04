Maxitruffa da 3,7 mln sui bonus edilizi a Barletta: tra gli indagati anche un ex rapinatore "riciclato" mediatore Fonte: lagazzettadelmezzogiorno

BARLETTA – Si era reinventato come mediatore creditizio, ma senza alcuna abilitazione.

In realtà, dietro quella nuova identità professionale si nascondeva un pregiudicato con una lunga scia di condanne alle spalle.

È Savino D’Angelo, 50 anni, originario di Barletta, il protagonista della maxitruffa scoperta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Trani, che ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di almeno 3,7 milioni di euro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, D’Angelo avrebbe messo in piedi un complesso sistema di frode fondato sulla creazione di falsi crediti fiscali, che venivano successivamente monetizzati tramite la piattaforma delle Poste.

Per farlo, avrebbe presentato documenti falsificati, tra cui un attestato d’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi della Banca d’Italia, intestato in origine alla sorella, e un casellario giudiziario “ripulito” da ben nove condanne (tra cui una per rapina) commesse tra il 1994 e il 2007.

Oltre a D’Angelo, sono 15 le persone indagate, tutte accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato.

I nomi compaiono nel decreto di sequestro preventivo firmato dal sostituto procuratore Ubaldo Leo e notificato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, guidati dal colonnello Pierluca Cassano.

Tra gli indagati anche G.C., 69 anni, Manfredonia.

Per D’Angelo, oltre alla truffa, l’accusa comprende anche l’esercizio abusivo della professione e la falsificazione di documenti pubblici.

L’indagine, partita da una verifica fiscale su D’Angelo, ha fatto emergere l’esistenza di una rete ben strutturata, che approfittava delle maglie larghe dei bonus edilizi per generare crediti inesistenti, convertiti poi in denaro sonante.

Un’altra pagina amara per i fondi destinati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, sempre più spesso nel mirino della criminalità economica.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it