VIII Edizione del Premio di Eccellenza “Lingua e Cultura Tedesca Gabriele Johanna Selder”.Sei borse di studio per studenti di tedesco delle scuole superiori di Foggia e provincia Foggia, 9 aprile 2025. Venerdì 11 aprile 2025, alle ore 10:00, l’Aula Magna “Giovanni Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (Via Arpi 176 – Foggia) ospiterà la cerimonia di conferimento dell’VIII Edizione del Premio di Eccellenza “Lingua e Cultura Tedesca Gabriele Johanna Selder”. Il Premio, istituito nel 2018 dalle famiglie Saracino-Selder in memoria della Prof.ssa Gabriele Johanna Selder, figura di riferimento nell’insegnamento del tedesco e promotrice del dialogo culturale italo-tedesco, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’impegno scolastico e l’eccellenza nello studio della lingua tedesca tra gli studenti delle scuole superiori di Foggia e provincia. Promosso con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, in collaborazione con le Cattedre di Letteratura e Lingua tedesca del Dipartimento di Studi Umanistici, il Centro Linguistico di Ateneo, l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e l’Associazione culturale italo-tedesca «Grimm», il premio si conferma un’importante iniziativa per la promozione della lingua tedesca nel territorio. “Il premio rappresenta una bella opportunità di crescita formativa e culturale – sottolinea la prof.ssa Lucia Perrone Capano, ordinaria di Letteratura tedesca e Direttrice del Centro Linguistico – che evidenzia l’importanza della lingua tedesca non solo in ambito culturale, ma anche come leva per lo sviluppo turistico e imprenditoriale locale“. Le sei borse di studio in palio sono così suddivise:

Per le classi quinte dei Licei:

1° classificato: €600

2° classificato: €400

3° classificato: €300

Per le classi quinte degli Istituti tecnici, commerciali e professionali:

1° classificato: €500

2° classificato: €300

3° classificato: €200

La selezione dei vincitori è avvenuta attraverso una prova scritta tenutasi il 25 marzo 2025 presso il Centro Linguistico di Ateneo, valutata da una commissione di docenti esterni nominati dall’Università di Foggia. Durante la cerimonia dell’11 aprile, è previsto anche un momento di approfondimento culturale con la tavola rotonda dal titolo “L’insegnamento di Gabriele J. Selder e il ruolo del tedesco nello sviluppo territoriale”, moderata dalla prof.ssa Rossella Palmieri, ordinario di letteratura italiana, che vedrà la partecipazione delle docenti di tedesco degli Istituti scolastici, che approfondiranno il ruolo fondamentale della lingua tedesca come fattore di crescita e sviluppo delle realtà locali e territoriali inserite in una prospettiva internazionale. Seguirà un Workshop di traduzione dal titolo Tedesco, turismo, ecologia e sostenibilità, a cura di Antonella Catone, professore associato di Lingua e traduzione e Myrtha de Meo-Ehlert, collaboratrice ed esperta linguista del Centro linguistico di Ateneo, che vede la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti degli Istituti scolastici e dei Corsi di Laurea in Lingue e Culture straniere e Lingue e Culture per la Comunicazione internazionale dell’Università di Foggia.

I partecipanti analizzeranno le implicazioni ecologiche e sostenibili nella traduzione di testi turistici in lingua tedesca, tema di crescente rilevanza in un mondo sempre più attento alla sostenibilità. Infine, sarà presentato un tavolo di esposizione dei lavori di traduzione turistica realizzati dalla prof.ssa Gabriele J. Selder, che ha svolto un lavoro pionieristico in settori cruciali di sviluppo del territorio, lasciando un’impronta duratura nell’insegnamento, nella traduzione e nella diffusione della lingua tedesca.