Puglia, la consigliera Barone contro Cipollini: "Condannato per stalking. Sua presenza inopportuna"

FOGGIA – Scoppia la polemica in Puglia attorno alla presenza dell’ex campione di ciclismo Marco Cipollini, atteso per una serie di eventi pubblici promossi dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana.

A contestare l’iniziativa è la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Grazia Barone, che solleva dubbi sull’opportunità di coinvolgere lo sprinter toscano in incontri con gli studenti, alla luce della sua condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti dell’ex moglie.

«Apprendiamo dalla stampa – dichiara Barone – della presenza di Cipollini in Puglia per una serie di appuntamenti legati alla mobilità sostenibile, al turismo sportivo e al ciclismo, tra cui anche incontri con le scuole. Alla luce della condanna ricevuta nel 2022 dal Tribunale di Lucca, riteniamo inopportuno che venga presentato come figura di riferimento per le nuove generazioni».

Nel dettaglio, Cipollini era stato condannato a tre anni di reclusione per lesioni e atti persecutori.

Secondo quanto affermato dalla consigliera, al momento non risultano aggiornamenti ufficiali sull’eventuale ricorso in appello annunciato dai legali dell’ex ciclista.

«Nessuno mette in discussione il valore sportivo dell’atleta – prosegue Barone – ma in un contesto così delicato, in cui i casi di violenza contro le donne sono sempre più gravi e frequenti, è doveroso interrogarsi su quali modelli vengano proposti ai giovani. La massima attenzione su certi temi è imprescindibile».

Cipollini è atteso domani per l’inaugurazione di un nuovo percorso ciclabile tra Giovinazzo e Molfetta, evento che rientra nel programma delle iniziative istituzionali previste per i prossimi giorni.

