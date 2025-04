FOGGIA – Più soldi in busta paga per medici e operatori sanitari che lavorano nei pronto soccorso della Puglia. È quanto prevede l’accordo firmato tra la Regione e i sindacati, che punta a riconoscere indennità maggiorate a partire dal mese di maggio.

L’intesa interessa circa 3.500 professionisti, tra 342 dirigenti medici e oltre 3.100 operatori del comparto sanitario, ed è frutto di una strategia regionale per rendere più attrattivo un settore sempre più in sofferenza, quello dell’emergenza-urgenza.

Le indennità per i medici saranno calcolate in base alle ore effettivamente svolte in pronto soccorso e potranno raggiungere una media mensile netta di circa 800 euro. La Regione, inoltre, anticiperà il 60% delle somme previste per il 2025 già a partire da maggio. Per il personale del comparto, il calcolo sarà invece legato al lavoro svolto in equipe, con indennità fino a 180 euro netti al mese.

«La firma di questo accordo – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese – non è solo un atto formale, ma un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno lavora in prima linea nei nostri ospedali. Incentivare medici e operatori è fondamentale per garantire la tenuta del sistema emergenza-urgenza».

Piemontese ha anche sottolineato come la misura risponda a una vera e propria emergenza occupazionale: nel 2023, infatti, solo 3 contratti su 10 per i pronto soccorso sono stati accettati, lasciando scoperto il 70% dei posti disponibili.

«Pagare di più chi sceglie di lavorare in pronto soccorso – ha aggiunto l’assessore – è una scelta necessaria. Se unita a interventi per la sicurezza nei luoghi di cura, può contribuire a rendere nuovamente appetibili queste posizioni chiave per la sanità pubblica».

Le risorse stanziate provengono dal fondo nazionale e, per il triennio 2022-2024, ammontano complessivamente a 10 milioni di euro per i dirigenti medici e 22 milioni per il comparto sanitario.

