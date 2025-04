San Marco in Lamis celebra il centenario di Tommaso Nardella: tra memoria, storia e cultura

In occasione del centenario della nascita del professor Tommaso Nardella, l’Amministrazione comunale di San Marco in Lamis, in collaborazione con il Centro di Documentazione Leonardo Sciascia – Archivio del Novecento e con la famiglia Nardella, ha organizzato una serie di iniziative per onorarne la memoria e il prezioso contributo culturale. Si parte sabato 12 aprile 2025, alle ore 17, nella Sala convegni del Centro Anziani, con l’inaugurazione di una mostra dedicata al brigantaggio e con la proiezione del documentario La Capitanata tra reazione e brigantaggio. L’evento sarà introdotto da Giampaolo Nardella, figlio dello storico, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra storia locale e memoria collettiva.

A seguire, si terrà l’inaugurazione del Museo Tommaso Nardella, allestito presso la sua storica biblioteca. Un luogo simbolico, ricco di significato, come ricorda l’epigrafe posta all’ingresso: “In questa casa visse Tommaso Nardella, storico, bibliofilo, erudito. Qui è la biblioteca che egli considerava la sua officina, i ferri del mestiere le carte d’archivio, da cui trasse alimento per leggere in filigrana le vicende del suo paese, il triste fenomeno del brigantaggio, le figure nobili della sua Capitanata.” Le celebrazioni proseguiranno sabato 3 maggio, alle ore 18, con la presentazione del libro “L’angelo del Gargano” dello scrittore e saggista Antonio Motta, autore di numerose opere dedicate al territorio e alla cultura garganica.

A conclusione dell’anno commemorativo, il 29 novembre, sempre alle ore 17, sarà presentato e distribuito il calendario 2026 intitolato “I giorni del brigantaggio a San Marco in Lamis nelle pagine di Tommaso Nardella”. Un omaggio alle ricerche condotte dallo storico, che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio della storia locale, con particolare attenzione al fenomeno del brigantaggio nella Capitanata. Un’occasione per riscoprire, attraverso la memoria di Tommaso Nardella, le radici profonde di una comunità e il valore della conoscenza come strumento di identità e consapevolezza.

