Un giovane pianista non vedente conquista la laurea a Bari: il talento che non conosce barriere - Fonte: corriere Bari

BARI – A soli 22 anni, Nicola Pio Nasca ha scritto una pagina straordinaria della sua vita e della musica.

Nonostante la sua cecità, il giovane pianista di Trani è diventato il primo studente non vedente in Italia a conseguire la laurea triennale in Pianoforte Solistico presso il Conservatorio di Bari, un traguardo che segna un esempio di determinazione e passione senza limiti.

Nicola, che studia musica sin dall’età di cinque anni, ha imparato a leggere la musica con il cuore.

“La musica per me è l’espressione del cuore e dell’anima, una valvola di sfogo che mi permette di esprimere emozioni che non riesco a raccontare con le parole”, racconta con una serenità che riflette il suo profondo legame con la sua arte. A riconoscere il suo talento, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha conferito a Nicola un attestato di merito “per il suo straordinario impegno, la dedizione e la passione”, sottolineando come la sua storia dimostri che “la musica non conosce barriere”.

La città di Trani ha così voluto rendere omaggio a un giovane che, con la sua forza di volontà, è riuscito a superare ogni difficoltà, riuscendo a raggiungere un obiettivo che molti avrebbero considerato impossibile.

Nel suo percorso, Nicola si è affermato come un talentuoso interprete delle opere di Johann Sebastian Bach, tanto da dedicargli la sua tesi di laurea. “Bach mi ha sempre affascinato per la sua straordinaria creatività e il suo rigore.

È un compositore che sento vicino, e la sua musica mi ha insegnato tanto”, confessa.

Non solo laureato in pianoforte, ma anche premiato, Nicola ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il premio “Crescendo International Music Competition”, ricevuto a New York nella leggendaria Carnegie Hall.

Un’esperienza che ha arricchito ulteriormente il suo percorso, contribuendo a consolidare la sua reputazione a livello internazionale.

L’attestato ricevuto dalla sua città natale è per lui motivo di orgoglio e una spinta per il futuro: “Sento l’abbraccio di Trani. Questa città è la culla della cultura, e rappresenta un punto di partenza per nuovi e più ambiziosi traguardi”, afferma con visibile emozione.

Oltre alla sua carriera musicale, Nicola studia giurisprudenza e sogna un futuro che coniughi le sue due grandi passioni.

A chi desidera intraprendere la carriera musicale, il giovane pianista consiglia di “mettersi in gioco, abbracciare vari stili musicali e trovare la propria identità attraverso la pratica, come è successo a me grazie ai miei insegnanti”.

Una storia di talento, resilienza e passione che, ancora una volta, dimostra che la musica è un linguaggio universale, capace di superare qualsiasi ostacolo.

Lo riporta l’agenzia Ansa.