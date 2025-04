Accordo storico tra Ryanair e agenzie di viaggio: nuova era per il turismo organizzato

Cambia radicalmente il rapporto tra Ryanair e il mondo del turismo organizzato. Grazie a un accordo storico, il vettore irlandese apre finalmente i propri canali di prenotazione agli agenti di viaggio, superando le restrizioni che per anni li avevano relegati al ruolo di “terzi non autorizzati” e ponendo fine a procedure di controllo spesso penalizzanti per i passeggeri. La svolta è arrivata a seguito della chiusura della causa civile presso il Tribunale di Milano, che ha visto protagonista la FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), con il sostegno di AIAV (Associazione Italiana Agenti di Viaggio) e Adiconsum, l’associazione dei consumatori. L’intesa, siglata alla presenza di tutte le parti coinvolte, rappresenta il coronamento di un lungo percorso di battaglie legali avviato negli anni scorsi sia davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia in sede giudiziaria.

Fulvio Avataneo, presidente di AIAV, ha espresso grande soddisfazione: “Questo risultato nasce da lontano: abbiamo da sempre denunciato le pratiche commerciali scorrette di Ryanair a tutela della professionalità degli agenti di viaggio e dei diritti dei consumatori. Oggi celebriamo una vittoria che riafferma i principi di trasparenza e correttezza nel mercato. Il nostro ringraziamento va al team legale, in particolare all’Avvocato Veronica Scaletta, che ha lavorato in sinergia con i colleghi Lucarelli di Fiavet e Dimasi di Adiconsum. Questo successo dimostra che solo con un fronte compatto le associazioni di categoria possono influenzare le politiche dei grandi player internazionali”, ha dichiarato Avataneo.

L’accordo non solo garantisce agli agenti di viaggio pieno accesso all’intera offerta Ryanair – voli e servizi ancillari inclusi – ma restituisce loro piena dignità professionale in un mercato spesso dominato dalle logiche dei grandi vettori. “Il nostro impegno – conclude Avataneo – continuerà a concentrarsi sulla tutela degli agenti italiani, affinché possano operare in condizioni di pari opportunità anche di fronte ai giganti del trasporto aereo.” Un risultato che apre nuovi scenari per il turismo organizzato italiano, rilanciando il ruolo centrale delle agenzie di viaggio e segnando una svolta importante in termini di diritti e tutele per operatori e viaggiatori.