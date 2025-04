Auto in fiamme a Carapelle, Noi Moderati indignati: "Non possiamo più tollerare questo stato di cose" (FOTO VIDEO)

Carapelle, paese dei Cinque Reali Siti, continua a essere teatro di atti di vandalismo e danni alla proprietà privata.

Nella notte appena trascorsa, due auto sono state incendiate in via Dante, un episodio che si aggiunge a una lunga serie di attacchi indiscriminati. Le vittime di questi gravi atti sono due cittadini comuni, due lavoratori che si sono trovati a fare i conti con un danno materiale e morale ingente, causato da un crimine che sembra ripetersi senza freno.

Il segretario cittadino di Noi Moderati, visibilmente indignato, ha espresso il proprio disappunto e la propria preoccupazione riguardo all’ennesimo caso di giustizia privata, che non solo infrange la legge, ma va contro i principi di civiltà. “Carapelle sembra ormai essere una città dove vige la legge del far west”, ha dichiarato. “Ogni occasione è buona per compiere atti vandalici che colpiscono cittadini innocenti, e questo è inaccettabile.”

Nel corso degli anni, la lista dei veicoli dati alle fiamme in paese si è allungata: oltre alle auto di semplici cittadini, sono state distrutte anche quelle del parroco, di un carabiniere, del padre dell’ex sindaco e di molti altri. Non solo i veicoli, ma anche le auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate. Questo susseguirsi di episodi ha scatenato una crescente preoccupazione tra i residenti, che si sentono sempre più impotenti di fronte a simili crimini.

Il segretario cittadino di Noi Moderati ha fatto appello alle autorità locali e alle forze di polizia, chiedendo un incontro urgente con il prefetto di Foggia e con i rappresentanti delle forze dell’ordine per discutere i provvedimenti da prendere per fermare questa spirale di violenza. “L’ordine pubblico è la base del vivere civile. Senza sicurezza, non c’è tranquillità per i cittadini”, ha aggiunto con fermezza.

Inoltre, la richiesta di azioni concrete è stata rivolta anche all’attuale commissario prefettizio di Carapelle. “È fondamentale che non si permetta che questi crimini vengano dimenticati. La situazione sta diventando insostenibile e non possiamo più tollerarla”, ha sottolineato. L’appello di Noi Moderati è chiaro: Carapelle deve tornare a essere un luogo sicuro per tutti, e le istituzioni locali devono prendere posizione contro ogni forma di violenza e vandalismo.

FOTOGALLERY