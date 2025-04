Cerignola sogna la Serie B, Danilo Quarto: “Promozione diretta? Sarebbe il giusto premio”

CERIGNOLA (FOGGIA) – A tre giornate dal termine di un campionato di Serie C appassionante e ricco di colpi di scena, il testa a testa tra Audace Cerignola e Avellino per la promozione diretta resta più vivo che mai.

Danilo Quarto, ex presidente proprio del Cerignola e del Trani, non ha mai nascosto la sua fiducia nella squadra pugliese.

Lo aveva detto già a fine della scorsa stagione: “Il Cerignola ha tutte le carte in regola per vincere il campionato”.

E oggi, quella convinzione è rimasta intatta.

“Nonostante i due punti di distacco – che in realtà sono tre, vista la differenza reti a favore dell’Avellino – io continuo a crederci.

La squadra di mister Raffaele ha mostrato una continuità impressionante e un gioco di alto livello. La promozione diretta sarebbe il giusto riconoscimento per una stagione davvero straordinaria”, ha dichiarato Quarto.

Sfida a distanza con l’Avellino

L’Avellino, secondo Quarto, ha seguito un percorso diverso: “Ha fatto un mercato imponente, sia in estate che a gennaio. Ma nella prima parte della stagione ha lasciato per strada punti importanti”.

Una situazione che tiene aperto ogni scenario, a partire dal delicatissimo prossimo turno di campionato.

Domenica da brividi

L’Audace Cerignola sarà attesa da un match decisivo in casa contro il Benevento, squadra in crisi da ben 12 giornate. “Una partita spartiacque – spiega Quarto –. Anche l’Avellino avrà un avversario insidioso come il Monopoli. Entrambe le formazioni dovranno giocare al massimo per consolidare o migliorare il posizionamento in vista degli eventuali playoff”.

Sguardo ai playoff e alle insidie

In caso di mancato accesso diretto alla Serie B, Cerignola e Avellino restano comunque le favorite nella corsa ai playoff nazionali. Ma Quarto invita alla prudenza: “Occhio a Padova e Vicenza nel girone A, e a Ternana e Pescara nel B. I playoff sono ancora più insidiosi della stagione regolare, servirà massima concentrazione”.

I protagonisti della stagione

Infine, un’analisi sui giocatori più determinanti. Su tutti, spicca Mattia Tascone: “Ormai non mi sorprende più, rendimento costante e qualità: Cerignola è casa sua, e spero possa raggiungere la Serie B in gialloblù”.

Parole di elogio anche per Luca Russo, autore di otto assist, e per Galo Capomaggio, “un centrocampista da Serie A”. Senza dimenticare un talento esterno al Cerignola: “Ho seguito spesso Stuckler della Giana Erminio, un numero 9 vero, con un innato senso del gol”.

