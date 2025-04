“Che aria tira?” Alta partecipazione all’evento sull’inquinamento dell’aria a Cerignola

Grande partecipazione ieri mattina nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola per l’evento “Che aria tira?”, organizzato dall’Associazione Costruire APS con il patrocinio della Città di Cerignola e il contributo scientifico della Fondazione Veronesi. L’incontro, rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio, ha visto la presenza di una platea gremita e un’attiva partecipazione anche online, grazie alla diretta streaming seguita da studenti e docenti collegati da remoto. Al centro del dibattito, l’impatto dell’inquinamento dell’aria – outdoor e indoor – sulla salute umana, con un approccio divulgativo e coinvolgente.

A guidare i ragazzi in un viaggio scientifico fatto di giochi interattivi e simulazioni è stato Davide Pallai, divulgatore della Fondazione Veronesi, che ha saputo tradurre dati e concetti complessi in attività pratiche e stimolanti. Durante l’evento il Sindaco Francesco Bonito ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione verso una maggiore tutela ambientale: «Prima della fine del mio mandato – ha dichiarato – voglio garantire non solo una maggiore cura dell’ambiente per le future generazioni ma anche l’adozione di strumenti e apparecchiature capaci di fornirci dati certi sulla qualità dell’aria che respiriamo».

Il primo cittadino ha inoltre sollecitato la cittadinanza a partecipare attivamente alla raccolta differenziata e ha incoraggiato le scuole a promuovere progetti di educazione ambientale. Sono intervenute anche la dirigente scolastica Franca Pia Tarantino, la presidente dell’associazione Costruire Chiara Castaldi, e la giornalista Rosaria Albanese, che ha moderato il confronto e sollecitato gli interventi istituzionali e del pubblico. Stamane, inoltre, il divulgatore scientifico è stato ospite dell’Istituto Superiore “Dante Alighieri” e della Scuola Media “Paolillo” di Cerignola, per proseguire il percorso educativo e di sensibilizzazione nelle aule scolastiche.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per riflettere, tutti insieme, su un tema cruciale e troppo spesso sottovalutato: l’aria che respiriamo.