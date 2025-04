Cioccolateria sociale a Lucera, uova di Pasqua e inclusione

Uova di cioccolata dal sapore dell’inclusione sociale. Sono quelle realizzate a Lucera, in provincia di Foggia, da un gruppo di persone con diverse abilità tra i 27 e i 62 anni che fanno parte della cioccolateria sociale, nata su spinta dell’associazione di volontariato “I Diversabili Odv”, che gestisce anche un centro sociale polivalente per diversamente abili. La cioccolateria è realtà dal 2010, quando l’associazione decise di dar vita al laboratorio.

Le uova vengono lavorate da un maestro cioccolatiere affiancato dal gruppo di diversamente abili composto da Gianfranco, Elvira, Annalisa, Veronica, Angelo, Chiara, Betta, Franca, Francesca ed Angela, ognuno con un proprio ruolo, impegnati circa due ore al giorno per tre volte a settimana. “Io confeziono le uova – ha detto Elvira, 27 anni. Sono la responsabile della fase del confezionamento. Provvedo all’incartamento, le addobbo con i nastrini e sigillo le buste. E’ un lavoro che mi piace moltissimo”. Circa 3mila le uova realizzate (lavoro iniziato a gennaio) per la pasqua 2025 ma non solo. Anche coniglietti, campanelle ed altre forme dolciarie prodotte con cioccolato di qualità, al latte o fondente, e confezionamento personalizzato.

La cioccolateria, al 15esimo anno di attività, ha una sede in pieno centro a Lucera. Prossimo step – spiegano i responsabili dell’associazione – è realizzare una cooperativa che possa provvedere alla loro assunzione. “Dopo la lunga fase della formazione, nostro obiettivo è quello di rendere il gruppo autonomo sotto il profilo lavorativo – ha sottolineato la vice presidente dell’associazione, nonché responsabile del laboratorio di cioccolata Tina Ieluzzi – Le nostre uova, attualmente, vengono distribuite a fronte di un contributo economico volontario a Lucera e nei comuni della provincia di Foggia e ciò che guadagniamo serve a finanziare le diverse attività che abbiamo”. “La nostra idea – ha concluso – è quella di fornire uno spazio di interazione a quei giovani e meno giovani che, terminato il periodo scolastico, non saprebbero cosa fare”.