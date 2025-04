Manfredonia – Con la Determina Dirigenziale n. 587 del 31 marzo 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato l’assunzione a tempo indeterminato di due agenti di Polizia Locale, attingendo da graduatorie concorsuali di altri enti pubblici pugliesi. L’atto, firmato dal dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, rappresenta un tassello concreto nell’attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023/2025 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 112 del 4 luglio 2023.

Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti e del “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti”, ha avviato una ricerca sistematica di graduatorie utili al profilo professionale di istruttore di vigilanza (area istruttori – ex categoria C), coinvolgendo inizialmente i Comuni della Provincia di Foggia, quindi gli enti della Provincia di Barletta-Andria-Trani e infine l’intero territorio regionale. L’obiettivo era colmare il fabbisogno di personale senza bandire nuovi concorsi, riducendo così tempi e costi amministrativi.

L’operazione ha portato alla stipula di due specifiche convenzioni:

una con il Comune di San Marzano di San Giuseppe , con la conseguente assunzione di un agente dalla graduatoria approvata con Determina n. 347 del 2 settembre 2022;

l’altra con il Comune di Conversano, dalla cui graduatoria, approvata con Determina n. 1457 del 26 ottobre 2022, è stato assunto un ulteriore agente.

I costi per la cessione delle graduatorie

La Determina prevede la liquidazione delle spese sostenute dai due enti cedenti per l’espletamento delle rispettive procedure concorsuali. L’onere complessivo a carico del Comune di Manfredonia ammonta a 765,00 euro, così ripartiti:

265,00 euro al Comune di San Marzano di San Giuseppe, da versare sul conto corrente di tesoreria (IBAN: IT69 S 08817 79030 001000124782) con causale “ristoro spese concorso agenti di polizia locale”;

500,00 euro al Comune di Conversano, da corrispondere mediante bonifico bancario (IBAN: IT15J0103041620000063198428) con causale “rimborso quota spese in seguito alla convenzione per la cessione di graduatorie concorsuali”.

Entrambe le somme sono state già impegnate nel bilancio comunale 2025, rispettivamente con le determine dirigenziali n. 381 del 7 marzo 2024 e n. 964 del 7 giugno 2024, e trovano copertura al capitolo 738 “Spese gestioni concorsi” del PEG (Piano Esecutivo di Gestione).

Le assunzioni sono state formalizzate con determina dirigenziale n. 1091 del 26 giugno 2024 e rappresentano un passo avanti nel rafforzamento dell’organico della Polizia Locale, migliorando il presidio del territorio e la sicurezza urbana. Si tratta di contratti a tempo indeterminato e pieno, in linea con la pianificazione del fabbisogno triennale approvata dalla Giunta comunale.