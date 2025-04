SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Daniela Pia Rosaria Chieffo è una delle psicologhe cliniche più rispettate in Italia, con una carriera che spazia dalla ricerca alla pratica clinica, fino all’insegnamento e alla partecipazione a programmi televisivi.

Attualmente, è Dirigente Sanitario e responsabile dell’Unità Operativa di Psicologia Clinica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

La dottoressa è anche docente di Psicologia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e spesso partecipa come esperta al programma televisivo “La volta buona” su Rai Uno.

La carriera e la formazione

Nata il 23 dicembre 1973 a San Giovanni Rotondo, Daniela Chieffo si laurea in psicologia e continua la sua formazione con un dottorato in Neuroscienze presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove intraprende la sua carriera accademica e clinica.

Dal 2002 è iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (numero di albo 10635).

La sua esperienza professionale, che supera i 20 anni, inizia nel 1998 presso il Policlinico Gemelli, dove ha ricoperto diversi ruoli, arrivando nel 2013 a ricoprire la carica di Dirigente Sanitario.

Parallelamente, dal 2011 è impegnata come ricercatrice all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le sue principali aree di interesse includono le patologie dello sviluppo, i disturbi emotivi e cognitivi, l’ansia e i disturbi dell’apprendimento.

Un ruolo di leader al Policlinico Gemelli

Al Policlinico Gemelli, Daniela Chieffo dirige l’Unità Operativa di Psicologia Clinica, dove coordina attività cliniche e di ricerca in ambito neuropsicologico e psicoterapeutico.

Ha contribuito attivamente alla creazione di progetti multidisciplinari, come l’Ambulatorio per la Disforia di Genere, un servizio innovativo che fornisce supporto psicologico a giovani che affrontano difficoltà legate all’identità di genere.

Impegno nella ricerca e nella prevenzione psicologica

Oltre alla sua attività clinica, Daniela Chieffo è un’attiva ricercatrice.

Ha partecipato a numerosi studi scientifici, affrontando tematiche come il bullismo, i disturbi dell’identità e le problematiche psicologiche legate a fenomeni sociali complessi.

In un’intervista recente, ha sottolineato l’importanza di supporti psicologici tempestivi per le vittime di bullismo, al fine di prevenire gravi conseguenze, come il suicidio.

Inoltre, durante la pandemia da COVID-19, si è distinta per il suo contributo nella sensibilizzazione sull’impatto psicologico delle restrizioni sui bambini, evidenziando la necessità di bilanciare sicurezza sanitaria e benessere emotivo.

La filosofia professionale

La dottoressa Chieffo adotta un approccio olistico alla psicologia clinica, in cui i fattori biologici, psicologici e sociali sono considerati per comprendere e trattare le problematiche individuali.

Questo metodo integrato si riflette nel suo lavoro quotidiano al Policlinico Gemelli, dove collabora con esperti di diverse discipline per garantire ai pazienti percorsi terapeutici personalizzati e completi.

Un contributo significativo alla formazione accademica

Oltre a essere una professionista affermata, Daniela Chieffo è anche una docente appassionata.

Nei suoi corsi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, forma le future generazioni di psicologi e neuropsicologi, trasmettendo loro non solo le basi teoriche della disciplina, ma anche le competenze pratiche necessarie per affrontare le sfide del mondo reale.

La vita privata

Estremamente riservata riguardo alla sua vita privata, Daniela Chieffo non ha mai rivelato dettagli personali, come la sua situazione familiare, lasciando così spazio alla sua immagine professionale.

In sintesi, Daniela Chieffo si conferma una figura di riferimento nel panorama della psicologia clinica, unendo competenza, ricerca e impegno sociale in una carriera che spazia tra ospedali, università e media.

Lo riiporta tag24.it