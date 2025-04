Manfredonia. Il Comune di Manfredonia ha recentemente approvato un provvedimento volto all’eliminazione dei vincoli di convenzione su immobili costruiti in edilizia residenziale pubblica, ricadenti nel comparto urbanistico CA1, lotto E3, a seguito dell’istanza presentata da una cittadina.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle disposizioni normative nazionali e locali che regolano la possibilità di trasformare gli alloggi originariamente vincolati in edilizia convenzionata in immobili liberamente commerciabili, previo pagamento degli oneri previsti.

La vicenda ha origine con la stipula della Convenzione Urbanistica del 19 maggio 2006, a rogito notarile, tra il Comune di Manfredonia e una cooperativa edilizia. La convenzione riguardava l’assegnazione di un terreno di 1.348 mq (Lotto E3) destinato ad edilizia residenziale pubblica nel comparto CA1, con una cubatura edificabile pari a 2.524,884 mc. Nel tempo, tale convenzione è stata oggetto di modifiche (atto del 15 aprile 2015) e ha condotto alla realizzazione di un complesso residenziale, parte del quale è stato successivamente assegnato ai soci della cooperativa.

A una delle beneficiarie sono stati assegnati:

un appartamento al piano terra in Via Mario Valente:

un box auto al piano interrato dello stesso lotto.

La richiesta di eliminazione del vincolo di convenzione è stata presentata il 6 dicembre 2024, corredata dalla documentazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria. L’ufficio “Demanio e Patrimonio” ha comunicato, con nota del 18 febbraio 2025, l’importo complessivo dovuto per la rimozione dei vincoli: € 6.402,14, di cui € 460,23 per l’eliminazione del vincolo in sé, come previsto dal D.M. 151/2020 e dalla Legge 108/2021, ed € 5.941,91 a titolo di contributo sul costo di costruzione, calcolato sulla base del titolo edilizio e rivalutato.

Attuazione e stipula dell’atto

In data 6 marzo 2025, la richiedente ha comunicato l’avvenuto pagamento dell’intero importo tramite bonifico bancario, confermato dalla reversale d’incasso del 14 marzo 2025. Nella stessa occasione è stato individuato il notaio incaricato per la stipula dell’atto di convenzione integrativo, con studio in Manfredonia.

Il dirigente del 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” ha quindi adottato la determinazione amministrativa che:

approva lo schema di convenzione sostitutiva, redatto secondo le disposizioni dell’art. 35 della L. 865/1971, dell’art. 31, commi 46 e seguenti, della L. 448/1998, nonché del D.M. Economia n. 151/2020 e della L. 108/2021; certifica la regolarità del pagamento e l’assolvimento degli obblighi finanziari da parte della richiedente; dispone che l’atto notarile venga redatto a spese dell’interessata sulla base dello schema approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 17 marzo 2022.

Valutazione tecnica e regolarità amministrativa

Il provvedimento si fonda su un’articolata attività istruttoria svolta dagli uffici comunali competenti ed è corredato dalle necessarie attestazioni di regolarità tecnica e contabile, in conformità al D.Lgs. 267/2000, art. 147-bis. È stato inoltre verificato il rispetto delle norme in materia di anticorruzione, incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei funzionari coinvolti.

L’accertamento contabile è stato disposto ai sensi dell’art. 179 del T.U.E.L. e dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, con imputazione al bilancio di previsione 2025-2027, in particolare al capitolo 890 “ricavo dalla cessione o rinuncia di valori immobiliari”.