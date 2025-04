FOGGIA – Potrebbe esserci un filo diretto tra due episodi di sangue legati alla criminalità organizzata foggiana.

Il boss Emiliano Francavilla, detenuto ai domiciliari dopo oltre due anni e otto mesi in carcere, potrebbe essere ascoltato come testimone dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nell’ambito del processo in corso a Velletri contro l’imprenditore Antonio Fratianni, 59 anni, accusato del duplice tentato omicidio di Antonello Francavilla e del figlio sedicenne, avvenuto il 2 marzo 2022 a Nettuno.

Secondo l’accusa, Fratianni – costruttore foggiano ritenuto vicino al clan Sinesi-Francavilla – avrebbe aperto il fuoco contro Antonello Francavilla (fratello maggiore di Emiliano e anch’egli al vertice del gruppo mafioso) mentre questi si trovava agli arresti domiciliari, per evitare di restituire una grossa somma di denaro ricevuta dal clan per essere reinvestita. Nell’agguato, Francavilla rimase gravemente ferito insieme al figlio minore, colpito alla testa e al petto.

Un tentato omicidio che, tre mesi dopo, avrebbe scatenato la reazione del clan: il 26 giugno 2022, Fratianni fu preso di mira a sua volta in un agguato sventato all’ultimo momento dalla squadra mobile di Foggia. Un mese più tardi, il 22 luglio, sei persone furono fermate – tra cui lo stesso Emiliano Francavilla – con l’accusa di aver organizzato l’agguato per vendicare il ferimento del nipote. Emiliano, nel processo d’appello in corso a Bari (dopo una condanna a 12 anni in primo grado), ha ammesso di essere il mandante del tentativo di omicidio.

La dichiarazione resa in aula da Francavilla il 21 febbraio scorso ha spinto il pm della DDA di Roma, Alessandra Fini – in passato in servizio proprio a Foggia – a chiedere di sentirlo nel processo contro Fratianni, che potrebbe però scegliere di avvalersi della facoltà di non rispondere, trattandosi di un procedimento connesso.

Il racconto del boss, reso in carcere a L’Aquila, è carico di implicazioni emotive: “Volevo spiegare che se ho pensato di agire in quel modo lì era semplicemente per mio nipote. Quando ha subìto quell’agguato della persona che l’ha sparato, ossia Fratianni, l’ha colpito alla testa per dargli il colpo di grazia. Quella cosa mi ha colpito, perché io il bambino l’ho cresciuto come fosse mio figlio”.

L’agguato a Nettuno, secondo gli inquirenti, fu inizialmente attribuito a un finto poliziotto presentatosi alla porta di Antonello Francavilla.

Le successive indagini e le dichiarazioni di un testimone di giustizia, ex dipendente di Fratianni, portarono invece all’arresto dell’imprenditore, bloccato il 2 agosto 2022 nei pressi di Trieste.

La DDA contesta a Fratianni l’aggravante mafiosa, sia per il metodo utilizzato – almeno dieci colpi esplosi – sia per il contesto: l’imprenditore sarebbe passato dall’essere una “testa di legno” del clan a gestore diretto dei flussi illeciti di denaro.

Fratianni, da parte sua, si proclama innocente e sostiene di essere stato vittima di un tentativo di estorsione, denunciato alla DIA di Foggia il giorno dopo l’agguato.

Secondo la sua versione, Antonello Francavilla lo avrebbe minacciato chiedendogli un milione di euro, un appartamento e un locale commerciale.

Dopo un anno e mezzo di udienze, il Tribunale di Velletri ha sentito i principali testimoni dell’accusa e della difesa.

Ora, l’eventuale audizione di Emiliano Francavilla potrebbe rappresentare un punto di svolta in uno dei più intricati casi di faida interna alla criminalità organizzata foggiana.

