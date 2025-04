Manfredonia, 28 marzo 2025 – Con la Determinazione Dirigenziale n. 576, il Dirigente del Settore III “Servizi Affari Generali ed alla Persona” del Comune di Manfredonia, Dott. Matteo Ognissanti, ha assunto l’impegno di spesa per l’affidamento del servizio di trascrizione della Convenzione stipulata con ARCA Capitanata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia. L’atto si inserisce nel quadro degli adempimenti necessari per la realizzazione del Programma Costruttivo di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nell’ambito del PIRP comunale.

Un passo chiave per l’attuazione del PIRP

La Convenzione in oggetto, sottoscritta in data 24 febbraio 2025 con Repertorio n. 10914, regola il diritto di superficie sulle aree destinate alla costruzione di alloggi popolari finanziati con fondi pubblici. L’iniziativa, che rientra nel Piano Integrato di Riqualificazione delle Periferie, rappresenta una delle leve strategiche per il rilancio urbano e sociale di Manfredonia.

Per completare l’iter burocratico, è stato necessario procedere alla trascrizione della Convenzione presso la competente Conservatoria. Tale attività, sebbene fondamentale, si configura come operazione sporadica e non strutturalmente gestibile dal personale comunale, anche per l’assenza di software dedicati. Da qui la decisione dell’Amministrazione di affidarsi ad un professionista esterno.

Affidamento diretto a norma di legge

La scelta del contraente è ricaduta sul Dott. Gaetano Salvemini, professionista con studio in Piazza G. Marconi n. 10 a Manfredonia. Il preventivo, protocollato al n. 14180 del 19 marzo 2025, prevede un costo complessivo di 600 euro, IVA inclusa, già anticipati da ARCA Capitanata tramite versamento del 23 gennaio 2025 (provvisorio d’entrata n. 1006), comprensivi anche dei diritti di segreteria.

Il Comune ha potuto procedere all’affidamento diretto senza ricorrere a piattaforme come Consip o MePA, in quanto l’importo è inferiore alla soglia dei 5.000 euro, come previsto dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). L’affidamento si concretizzerà tramite corrispondenza commerciale, anche via PEC, come consentito dalla normativa vigente.

La somma di 600 euro è stata accertata sul Capitolo 775 del PEG 2025-2027 e contestualmente impegnata sul Capitolo 4587, a conferma della perfetta copertura economica. Il pagamento al professionista avverrà a prestazione conclusa e dietro emissione di regolare fattura elettronica.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici è B638A901DC. Inoltre, il professionista incaricato ha prodotto dichiarazione sostitutiva in merito all’esonero dall’obbligo di DURC, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

La Determinazione è stata adottata in conformità a tutte le normative di settore, tra cui il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità finanziaria, e il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il procedimento è stato svolto di concerto con il Dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”.

Il provvedimento è stato inoltre sottoposto a controllo di regolarità amministrativa-contabile, risultando pienamente conforme ai criteri di legittimità, regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa. Non sono emersi conflitti di interesse, né diretti né potenziali, tra il firmatario del provvedimento e il destinatario finale.

La determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune, in ottemperanza all’art. 21 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi. Trattandosi di atto rilevante ai fini della trasparenza amministrativa, sarà inoltre inserito nelle sezioni dedicate del portale istituzionale, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.