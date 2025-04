Manfredonia, ancora furti al cimitero: dai vasi di bronzo alle macchinine per bambini. Ora anche un vaso attaccato a una base

Negli ultimi anni, il cimitero di Manfredonia è stato teatro di numerosi furti, suscitando indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Uno degli episodi più eclatanti si è verificato il 24 marzo 2024, quando due imponenti vasi di bronzo, ciascuno del peso di circa 100 kg, sono stati sottratti da una tomba di famiglia, situata nell’area della Tomba San Matteo. La signora aveva espresso al tempo il suo sgomento, sottolineando sia il valore economico che quello affettivo dei manufatti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Manfredonia, i vasi sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.

Tuttavia, questo non è un caso isolato. Già nel marzo 2015, due individui vennero arrestati mentre rubavano vasi e fioriere in alluminio dalle lapidi. Gli agenti del commissariato locale, appostati tra i vialetti del cimitero, colsero i due in flagrante mentre cercavano di allontanarsi da un’uscita secondaria con la refurtiva. Più recentemente, nel febbraio 2025, un episodio ha profondamente colpito la comunità: una madre che aveva perso il figlio nel gennaio dello stesso anno, ha denunciato il furto delle macchinine lasciate sulla tomba del bambino. Un gesto vile che ha generato una forte reazione di solidarietà. L’edicolante Salvatore Sportelli aveva voluto restituire un po’ di umanità donando nuove macchinine, dichiarando: “Nessun bambino dovrebbe essere privato delle sue macchinine”.

L’ultimo episodio, denunciato proprio in questi giorni da un cittadino, conferma la persistenza di questi atti vandalici e sacrileghi. L’uomo aveva fissato un vaso con dei fiori utilizzando un blocco in polistirolo, nella speranza di proteggerlo dai ladri. Tuttavia, anche quel blocco è stato rubato. “Avevo fissato il vaso con i fiori a un blocco … rubato, anche questo”, ha dichiarato amaramente. Questi episodi non rappresentano solo una violazione materiale, ma un affronto profondo alla memoria dei defunti e al dolore dei familiari. I cittadini chiedono maggiori controlli, videosorveglianza e una presenza più costante delle forze dell’ordine per restituire dignità a un luogo che dovrebbe essere sacro e inviolabile.