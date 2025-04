Manfredonia rilancia il progetto per la rete di piste ciclabili: approvato il nuovo PFTE da 750mila euro

Manfredonia, 10 aprile 2025 – La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato questa mattina, durante la seduta tenutasi a Palazzo di Città, il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane e suburbane del territorio comunale. L’importo complessivo dell’intervento è di 750.000 euro, interamente coperto dai fondi europei messi a disposizione dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 3.1.2 sulla mobilità dolce.

Il progetto, inizialmente escluso a marzo per mancanze formali, è stato aggiornato e corretto in tempi record dagli uffici comunali, in risposta alle osservazioni pervenute dalla Regione Puglia. L’assenza della Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico – elemento obbligatorio secondo il Codice dei Contratti Pubblici – aveva infatti comportato la non ammissibilità della precedente candidatura.

Grazie alla nomina, avvenuta l’8 aprile, dell’archeologa Valeria De Carlo, iscritta all’elenco nazionale, la documentazione è stata prontamente integrata, consentendo così la ripresentazione della domanda entro la scadenza del 10 aprile 2025.

Il nuovo progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e validato ufficialmente il 9 aprile, risponde a tutti i requisiti richiesti dall’Avviso Regionale. Include una rete continua di piste ciclabili, documentazione completa su sicurezza, impatto climatico e sostenibilità, oltre alla pianificazione finanziaria e procedurale.

La delibera, identificata con il CUP J39J25000130002, ha ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ed è stata votata all’unanimità dalla Giunta, presente in composizione regolare sotto la presidenza del Vice Sindaco Cecilia Simone.

L’Amministrazione si dice fiduciosa sull’esito della candidatura, che se accolta, consentirà a Manfredonia di compiere un importante passo verso una mobilità urbana moderna, ecologica e a misura di cittadino.