Il prossimo 14 aprile 2025, Orta Nova si prepara a un evento di grande importanza per il futuro educativo della comunità. Verrà ufficialmente firmato il Patto Educativo di Comunità, un accordo che unisce scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private, e realtà del Terzo Settore in un impegno comune per migliorare l’offerta educativa e combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica. Introdotto dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) nel 2020, il Patto Educativo di Comunità si propone di rafforzare l’alleanza tra scuola, famiglie e territorio, creando un sistema educativo integrato che promuove la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti. Lo scopo è quello di prevenire il fallimento educativo e favorire l’inclusione di tutti gli studenti, attraverso un modello cooperativo e solidale che mette in rete le risorse disponibili sul territorio.

Con la firma del patto, Orta Nova entra così a far parte di una rete nazionale che vede in ogni territorio una mobilitazione concreta a favore di un’educazione di qualità. “L’obiettivo del Patto è che nessun giovane venga lasciato indietro, e che ogni studente abbia le opportunità per realizzare il proprio potenziale”, ha sottolineato il commissario prefettizio di Orta Nova, Angelo Caccavone. L’incontro ufficiale di presentazione del Patto Educativo di Comunità si terrà presso il Palazzo degli Studi Padre Pio di Orta Nova, con il titolo “Riconoscersi, un Patto Educativo Territoriale per Orta Nova”. Saranno presenti numerosi attori istituzionali e scolastici, tra cui i dirigenti scolastici Maria Carbone dell’I.I.S. Olivetti di Orta Nova, Teresa Mazzamurro del I.C. Sandro Pertini – Vittorio Veneto, e il Preside Donato Rispoli dell’I.I.S. Palazzo degli Studi Padre Pio.

L’evento avrà un carattere celebrativo e informativo, con gli interventi del Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, del Direttore Generale U.S.R. Puglia, Giuseppe Silipo, e del Dirigente U.S.T di Foggia, Vito Alfonso. Quest’ultimo contribuirà con un intervento che evidenzierà la centralità dell’educazione come strumento per il cambiamento e la crescita delle comunità locali. Un momento significativo dell’incontro sarà l’intervento di alcuni dirigenti scolastici che racconteranno le esperienze già maturate con il Patto Educativo di Comunità in altre realtà italiane. Tra questi, Alfonso d’Ambrosio, dirigente dell’I.C. di Lozzo Atesino (Padova), Maria Russo, dirigente dell’I.C. Di Vittorio-Padre Pio di Cerignola, e Luigi Talienti, preside dell’I.P. Michele Lecce di San Giovanni Rotondo.

A introdurre l’evento sarà la professoressa Daniela Iannuzzi, mentre la moderazione sarà affidata al docente e giornalista Massimo G. Marsico. Insieme, daranno vita a un evento che sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole, e comunità, per un’educazione che sia inclusiva e in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro. La firma del Patto Educativo di Comunità rappresenta dunque un passo fondamentale per Orta Nova, che avvia un processo di cambiamento educativo che coinvolgerà tutti i soggetti del territorio, dando vita a un sistema integrato di supporto agli studenti e alle loro famiglie.

Questo nuovo modello educativo si inserisce in un contesto più ampio che mira a valorizzare ogni risorsa del territorio, dalle scuole agli enti locali, dal Terzo Settore alle famiglie. Con la partecipazione attiva di tutti, Orta Nova punta a costruire una comunità educante più forte e coesa, in grado di rispondere concretamente alle necessità di formazione, crescita e inclusione dei suoi giovani. Il Patto Educativo di Comunità diventa quindi una nuova occasione per la città, per i suoi abitanti e soprattutto per i suoi studenti, che saranno i protagonisti di questo processo di cambiamento educativo.