Questore Foggia, 'c'è un'impennata della violenza di genere'

“Il dato che tragicamente emerge e che ci vede impegnati, sia sul fronte giudiziario sia su quello della prevenzione, è quello della violenza di genere, la violenza domestica. C’è un’impennata di casi che ci preoccupa. Invito le donne a denunciare, a non avere paura. Ci sono strutture pronte ad accoglierle e a seguirle”. Lo ha detto il questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, questa mattina in occasione della cerimonia per il 173esimo anniversario della polizia.

“L’invito – ha proseguito – è quello di avere consapevolezza ancora una volta di come l’istituzione sia vicina alla cittadinanza e di vedere dunque nella polizia di Stato un sicuro punto di riferimento. Noi ci siamo”. Il questore ha poi ricordato che “la nostra comunità è fortemente provata” dal suicidio di un agente che si è tolto la vita nei giorni scorsi a Foggia: “Noi celebriamo oggi in forma più sobria, come è giusto che sia, questa ricorrenza che per noi è di fondamentale importanza, e lo facciamo anche in suo ricordo”, ha concluso.

Lo riporta l’ANSA