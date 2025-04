Tragedia sulla Tangenziale di Bologna: operaio pugliese travolto e ucciso da un furgone

BOLOGNA – Un operaio di 60 anni è morto all’alba di oggi sulla Tangenziale di Bologna, investito da un furgone mentre lavorava in un cantiere stradale.

La vittima è Francesco D’Alò, originario della Puglia, dipendente della ditta 3s Safety, specializzata nella segnaletica stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.45 al km 4+400, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Il cantiere, regolarmente segnalato, era in fase di smobilitazione dopo i lavori notturni.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone ha travolto il mezzo della manutenzione e ha colpito l’operaio che si trovava dietro al veicolo, intento a segnalare l’ingombro in carreggiata.

Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ferite altre due persone, colleghi della vittima, ora in stato di choc.

La tangenziale, a due corsie, era ridotta a una sola carreggiata per permettere i lavori. Il tratto interessato è rimasto chiuso per circa due ore, ed è stato riaperto poco dopo le 8 del mattino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la Polizia Stradale, personale della Direzione 3° Tronco di Autostrade per l’Italia e i tecnici della Ausl, che indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Si configura come un incidente sul lavoro.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it