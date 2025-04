Uisp “Città in danza” Manfredonia. Ecco i giudici della danza sportiva

UISP “CITTÀ IN DANZA” MANFREDONIA:

Sabato 26 aprile 2025, il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la danza sportiva, ospitando la terza edizione del concorso “Città in Danza”, rassegna nazionale delle scuole di danza promossa dalla UISP – Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia.Tra le sezioni protagoniste dell’evento, spicca la Danza Sportiva, con una giuria altamente specializzata composta da professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale:– esperto in danze standard e latino americane;

Michela Bove – professionista nel settore delle danze standard e latino americane;

Luigi Battaglia – specialista in danze latino americane.

Ricordiamo che il prossimo lunedì 14 aprile scadrà il termine per le iscrizioni al concorso “Città in Danza”.