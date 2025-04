Addio al dottor Gaetano Fettizio, medico di Monte Sant'Angelo: stroncato da un malore a 64 anni

CHIONS (Pordenone) — La comunità di Chions è in lutto per l’improvvisa scomparsa del dottor Gaetano Fettizio, medico di medicina generale e urologo, venuto a mancare all’età di 64 anni.

Il professionista, che aveva concluso la sua carriera appena tre mesi fa, è stato colto da un malore nella serata di mercoledì mentre si trovava nella sua abitazione di Villotta, accanto alla moglie Edes, medico fisiatra in servizio all’ospedale civile di San Vito al Tagliamento.

Inutile ogni tentativo di soccorso: il cuore del dottor Fettizio ha smesso di battere prima dell’arrivo dei sanitari.

Un’intera comunità commossa

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attoniti non solo i suoi ex pazienti ma anche amici, colleghi e operatori sanitari dell’Azienda Sanitaria.

Decine i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche attraverso i social, dove in tanti hanno voluto ricordare la sua disponibilità, l’umanità e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto nel suo ruolo di medico di famiglia.

Figura amatissima, Fettizio era noto per la sua grande professionalità e per l’attenzione riservata soprattutto ai pazienti più fragili: «Era il classico dottore che non si tirava mai indietro, sempre pronto a fare visite domiciliari, soprattutto agli anziani», raccontano i cittadini.

Il ricordo del sindaco

Tra i primi a ricordarlo, il sindaco di Chions Laura Doro, che solo lo scorso dicembre gli aveva consegnato una targa celebrativa per i suoi 35 anni di servizio nella comunità:

«Che tristezza apprendere della scomparsa del dottor Fettizio.

La nostra comunità perde un professionista serio, una persona speciale e attenta.

Ricorderò per sempre la sua emozione nel ricevere quel riconoscimento: è stato un momento toccante. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia».

I colleghi: “Un fulmine a ciel sereno”

Molti anche i ricordi condivisi dai colleghi. Tra questi, la dottoressa Liliana Giust, anche lei medico di base in pensione, che con Fettizio ha condiviso trent’anni di lavoro:

«Abbiamo perso un grande amico oltre che un professionista esemplare.

Era arrivato qui a metà anni Novanta, specialista in urologia, e da subito si era fatto apprezzare per la sua riservatezza e per il modo garbato con cui si relazionava con tutti.

Con lui e con il dottor Blasi avevamo creato un’associazione tra medici che ci ha permesso di lavorare in perfetta sintonia per anni».

A ricordarlo anche l’artista Pedro Grizzo: «Un grande medico, ma soprattutto un amico vero. Fa male sapere che non c’è più».

Un percorso tra il Sud e il Nord

Nato il 10 novembre 1961 a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, Fettizio aveva compiuto i primi studi in Puglia prima di trasferirsi al Nord.

Si era laureato in Medicina e Chirurgia a Trieste nel 1988 e si era specializzato in Urologia nel 1993, sempre a Trieste.

L’abilitazione professionale era arrivata a Bologna. Da allora, ha dedicato tutta la sua vita professionale alla medicina territoriale.

I funerali saranno annunciati nei prossimi giorni.

Lo riporta ilgazzettino.it