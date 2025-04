Amianto sulle navi della Marina Militare, risarcimento da 400mila euro alla vedova di un telegrafista morto per mesotelioma

TRANI – Una lunga battaglia legale ha finalmente portato giustizia alla vedova di Leonardo Michele Minervini, ex telegrafista della Marina Militare, deceduto per mesotelioma pleurico, una forma di cancro ai polmoni causato dall’esposizione all’amianto.

La sentenza definitiva del Tribunale di Trani ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere il suo status di vittima del dovere e a risarcire la famiglia con un ammontare di 400.000 euro.

Minervini, originario di Molfetta, aveva prestato servizio come radiotelegrafista tra il 1962 e il 1964 a bordo delle navi Albatros e Corvetta Alcione.

Durante questo periodo, l’equipaggio è stato esposto a un alto rischio di contatto con l’amianto, materiale utilizzato all’epoca per la costruzione e il rivestimento delle navi, ma che già risultava noto per la sua pericolosità.

Nonostante ciò, Minervini non fu mai dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, come evidenziato nella sentenza.

Dopo la morte di Minervini, avvenuta il 10 febbraio 2020, la sua famiglia, assistita dall’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ha continuato la battaglia legale per il riconoscimento della causa di servizio e del risarcimento.

Il Tribunale ha stabilito che la malattia del telegrafista fosse direttamente correlata all’esposizione all’amianto durante il suo servizio nelle forze armate, dando così il via all’erogazione dei benefici previsti dalla legge.

Alla vedova, Antonia De Leo, andrà una speciale elargizione di circa 300.000 euro, a cui si aggiungono ratei arretrati per circa 100.000 euro e un vitalizio mensile di 2.400 euro.

La sentenza, inoltre, potrebbe aprire la strada al risarcimento per gli orfani delle vittime dell’amianto, i quali, fino ad oggi, avevano incontrato ostacoli legali, tra cui la mancanza del requisito del carico fiscale.

Ezio Bonanni, che ha seguito la causa, ha dichiarato: “A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, Minervini ha finalmente ottenuto giustizia.

Con questa sentenza, possiamo ora avviare azioni per il risarcimento integrale dei danni, continuando a lottare per le vittime dell’amianto e per quelle del dovere.”

