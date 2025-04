A cinque anni dall’inizio della pandemia di COVID-19, la comunità sanitaria e istituzionale si è riunita oggi presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” per una giornata di confronto, memoria e visione. Il convegno “Covid-19, 5 Anni Dopo: Cosa Abbiamo Imparato?” è stato un’opportunità di riflessione collettiva su quanto accaduto, su ciò che è stato fatto per affrontare l’emergenza e sulle trasformazioni – organizzative, sanitarie e sociali – che hanno ridisegnato il nostro sistema sanitario.

L’evento, moderato dal Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli, Vitangelo Dattoli, ha dato spazio a testimonianze, analisi tecniche e riflessioni da parte di rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sanitari e professionisti che hanno vissuto in prima linea l’emergenza pandemica. “Si è trattato di una giornata di grande emozione e riflessione”, ha dichiarato Dattoli, “non solo guardando al passato, ma anche con uno sguardo proattivo verso il futuro”. L’incontro ha incluso anche la proiezione del documentario “Erreconzero – From Alarm To Awakening” con la partecipazione del regista Andrea Ferrante e del produttore Vito Schirone.

Mons. Giuseppe Russo, Governatore dell’Ospedale Miulli, ha aperto i lavori con una riflessione profonda: “Oggi ricordiamo i giorni più difficili della nostra storia recente, onorando il coraggio di chi ha messo la vita degli altri al primo posto, spesso a costo della propria. Celebriamo ciò che abbiamo imparato: l’importanza della preparazione alle emergenze, il valore delle relazioni, della scienza, della politica responsabile e della cura per l’ambiente. Affermiamo che la solidarietà conta più dell’egoismo, e che dalla memoria del dolore può nascere un impegno rinnovato per costruire un mondo migliore.”

Dal Parlamento Europeo è intervenuto Antonio Decaro, ex Sindaco di Bari durante la pandemia, che ha sottolineato la riscoperta di valori condivisi e l’importanza del coordinamento europeo: “A cinque anni di distanza, quel periodo sembra lontano come se fossero passati secoli. Tuttavia, ci ha fatto riscoprire valori fondamentali come la solidarietà, l’impegno e l’importanza della ricerca. Abbiamo sentito più vicina l’Europa, che ha scelto di agire unita, condividendo risorse e debito pubblico per garantire l’accesso equo ai vaccini.”

Fabrizio Celani, ex Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli durante l’emergenza, ha parlato del lavoro nascosto ma essenziale del “piano zero”, ovvero il lavoro silenzioso degli uffici che hanno supportato la parte sanitaria. “Il periodo è stato caratterizzato dalla rapidità delle decisioni, che sono state prese ed eseguite in tempi incredibilmente brevi. Il 7 marzo iniziano i preparativi al Miulli, e il 17 marzo l’ospedale è già diviso in due.”

Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, ha ricordato l’efficacia delle azioni messe in campo: “A cinque anni dalla prima ondata, la Puglia si è rivelata una delle regioni più efficaci nella gestione dell’emergenza Covid. La cabina di regia ha pianificato con rapidità e flessibilità una rete ospedaliera modulabile.”

Luigi Fruscio, Direttore Generale della ASL Bari, ha sottolineato l’aspetto umano e organizzativo emerso in quei mesi: “Abbiamo dovuto costruire da zero modelli organizzativi per affrontare l’emergenza sanitaria. La paura c’era, ma non ha mai fermato l’impegno degli operatori, che sono stati guidati dall’amore per i pazienti.”

Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alla Sanità, ha dato un bilancio realistico orientato al futuro: “Cinque anni dopo, la riflessione riguarda quanto appreso e realizzato. La Puglia ha reagito potenziando le terapie intensive, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il sistema sanitario pubblico.”

La giornata si è conclusa con la proiezione del documentario “Erreconzero – From Alarm To Awakening” e un intervento di Mons. Giuseppe Satriano, Vescovo di Bari-Bitonto: “Quella di oggi è un’opportunità per fare memoria e rilanciare un percorso positivo, che ci aiuti a rafforzare l’attenzione alla cura e alla centralità della persona.”