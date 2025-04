"Nel 2023, il risultato di amministrazione si è attestato a oltre 85 milioni di euro, ma il dato più rilevante riguarda la parte disponibile, in negativo per oltre 4,5 milioni di euro".

Manfredonia – 11 aprile 2025. La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Rendiconto di Gestione per l’anno 2024, chiudendo un capitolo fondamentale dell’amministrazione finanziaria locale e fotografando lo stato economico dell’ente a fine esercizio.

Il documento, redatto in conformità con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 118/2011 e secondo i principi contabili armonizzati tra le Pubbliche Amministrazioni, rappresenta l’atto conclusivo della gestione finanziaria annuale. Il rendiconto è stato licenziato entro la scadenza del 30 aprile, come previsto dalla normativa vigente, e approvato con deliberazione della Giunta.

Un risultato amministrativo in chiaroscuro

Nel 2023, il risultato di amministrazione si è attestato a oltre 85 milioni di euro, ma il dato più rilevante riguarda la parte disponibile, in negativo per oltre 4,5 milioni di euro. Una cifra che conferma la presenza di forti rigidità nella gestione delle risorse e che, seppur mitigata dalle altre componenti (accantonata, vincolata), lascia margini di preoccupazione per il futuro.

albopretorio_000008082_001_gn_689 albopretorio_000008082_084_allcrelazionesullagestione2024_2024

Una finanza locale in costante movimento

Il documento si inserisce in un quadro di costante aggiornamento dei documenti di programmazione economica: nel corso del 2024 si sono susseguite numerose variazioni di bilancio e modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a testimonianza di una macchina amministrativa attiva ma anche di una finanza pubblica tutt’altro che statica.

Dalla gestione delle emergenze, come le variazioni urgenti ex art. 175 del TUEL, alla pianificazione strategica con l’approvazione del DUP 2025-2027 e del bilancio triennale 2025-2027, l’attività dell’amministrazione comunale è stata intensa.

Il nodo del Piano di Riequilibrio

Tutto questo avviene in un contesto delicato: il Comune di Manfredonia è ancora vincolato al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti nel 2021. La magistratura contabile ha richiesto ulteriori ricalcoli sulla massa passiva da ripianare, a cui l’ente ha risposto con nuovi prospetti e aggiornamenti al cronoprogramma di risanamento. Il monitoraggio più recente, al 31 dicembre 2022, ha fornito indicazioni puntuali sull’andamento del piano, che resta sotto la lente d’ingrandimento della Corte.

Trasparenza e controllo

Il rendiconto approvato include anche la verifica della corrispondenza tra le risultanze dell’Ente e i dati del Tesoriere, Banco BPM, oltre a un controllo puntuale sui dati SIOPE e sulla gestione dei residui attivi e passivi. Operazioni fondamentali per assicurare trasparenza e correttezza contabile, anche in vista dell’esercizio provvisorio 2025, già autorizzato con delibera del 7 gennaio scorso.