Cudini: "Dispiace vedere il Foggia in difficoltà, non era ciò che ci si aspettava" ph Calcio Foggia

Mirko Cudini, ex tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di Antenna Sud il difficile momento vissuto dal Foggia, in lotta per evitare i playout. “Non ci aspettavamo, io in primis, una posizione di classifica del genere”, ha dichiarato Cudini. “Dispiace vedere il Foggia costretto a cercare punti per salvarsi. Quest’anno era stata fatta una programmazione importante, con un mercato estivo orientato a un campionato di vertice. Gli acquisti erano di valore, ma poi – come sempre – tutto deve incastrarsi tra ambiente e risultati, e a Foggia non è mai semplice trovare il giusto equilibrio.”

L’allenatore ha poi rivolto un pensiero anche alla stagione scorsa, vissuta proprio sulla panchina rossonera: “È vero, abbiamo attraversato delle difficoltà, ma ho anche vissuto momenti molto esaltanti, che solo Foggia sa regalarti. Quando sono arrivato, la situazione non era delle migliori, ma siamo riusciti a risalire, sfiorando i playoff per soli due punti. Purtroppo, nel momento più bello ci siamo fermati, con la sconfitta interna contro il Cerignola.”

Infine, Cudini ha sottolineato come, a suo avviso, l’attuale posizione di classifica non rifletta il valore della rosa: “Mi dispiace davvero vedere il Foggia in questa situazione, perché la squadra costruita aveva – e ha tuttora – qualità ben superiori.”

Lo riporta tuttoc.com