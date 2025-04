I provvedimenti hanno riguardato la sospensione delle licenze di tre attività pubbliche: un esercizio commerciale per gravi episodi di violenza verificatisi al suo interno, un circolo privato frequentato da soggetti con precedenti penali e a rischio di pericolosità sociale, e un altro esercizio pubblico coinvolto in episodi violenti sia all’interno che nelle sue immediate vicinanze. Le sospensioni delle licenze sono state rispettivamente di 10, 15 e 20 giorni.

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi in tutta la provincia di Foggia, con particolare attenzione alla prevenzione di condotte illecite e alla tutela della sicurezza dei cittadini. Nel solo mese di aprile, sono stati notificati tre provvedimenti ex articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), disposti dal Questore di Foggia.

I provvedimenti hanno riguardato la sospensione delle licenze di tre attività pubbliche: un esercizio commerciale per gravi episodi di violenza verificatisi al suo interno, un circolo privato frequentato da soggetti con precedenti penali e a rischio di pericolosità sociale, e un altro esercizio pubblico coinvolto in episodi violenti sia all’interno che nelle sue immediate vicinanze. Le sospensioni delle licenze sono state rispettivamente di 10, 15 e 20 giorni.

Il Questore ha applicato le sanzioni sulla base dell’articolo 100 T.U.L.P.S., che prevede la sospensione dell’autorizzazione per tutelare l’ordine pubblico. In caso di reiterazione delle violazioni, potrebbe essere proposta al Sindaco, tramite il Prefetto, la revoca definitiva delle licenze commerciali.

Oltre alle sospensioni, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro.

Due circoli privati sono stati multati per attività non conformi alla legge: il primo per aver organizzato una serata danzante pubblicizzata tramite social media e locandine, somministrando cibo e bevande a non soci; il secondo per aver trasformato il circolo in un esercizio di vicinato per la vendita di alimenti e bevande alcoliche senza rispettare le normative previste.

L’attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà con determinazione per garantire la sicurezza della comunità foggiana e rispondere alle crescenti richieste di protezione da parte dei cittadini.