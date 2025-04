Eric Dane, noto per il ruolo del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy, ha rivelato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La diagnosi è arrivata come un colpo inaspettato nella sua vita, ma l’attore di 52 anni ha condiviso la notizia con gratitudine, affermando di essere supportato dalla sua famiglia mentre affronta questo nuovo capitolo della sua vita. È sposato con Rebecca Gayheart e padre di due figlie, Billie Beatrice di 15 anni e Georgia Geraldine di 13.

Nonostante la diagnosi, Dane continua a lavorare e, tra pochi giorni, tornerà sul set di Euphoria per la terza stagione, dove interpreta il patriarca della famiglia Jacobs. La SLA, una malattia neurodegenerativa rara, influisce sulla capacità del corpo di controllare i muscoli, il linguaggio e la respirazione, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti.

La carriera di Eric Dane è iniziata negli anni ’90 con piccoli ruoli in serie come Bayside School e Sposati… con figli, ma il suo successo mondiale è arrivato nel 2006 con Grey’s Anatomy. Più recentemente, è tornato a recitare nel piccolo schermo, soprattutto con il ruolo del padre di Nate Jacobs in Euphoria, interpretato da Jacob Elordi.

