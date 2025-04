Incidente sulla SS 272: quattro veicoli coinvolti all’“incrocio della morte” tra San Severo e San Marco in Lamis - Fonte: sanmarconews.it

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Ancora un grave incidente lungo la strada statale 272, nel tratto tristemente soprannominato “l’incrocio della morte”, che collega San Severo a San Marco in Lamis.

Intorno alle 12 di oggi, venerdì 11 aprile, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti.

Al momento non sono note le loro condizioni. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto in questione è noto da anni per l’elevata pericolosità e per il numero di sinistri, spesso con esiti tragici.

La popolazione locale torna a chiedere a gran voce interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza di un nodo viario diventato simbolo di rischio quotidiano per chi lo attraversa.

La frequenza di questi incidenti pone serie questioni sulla sicurezza stradale in questa area, già nota per essere pericolosa.

Gli abitanti della zona esprimono preoccupazione crescente; “È ora di dire basta a questo massacro di stato”, affermano, sottolineando la necessità di affrontare il problema in modo serio e tempestivo.

Negli ultimi mesi, l’incrocio di San Matteo è stato teatro di diversi incidenti, alcuni dei quali hanno portato a conseguenze gravi.

La mancanza di segnali chiari, l’illuminazione inadeguata e il comportamento imprudente di alcuni conducenti sono solo alcune delle problematiche che contribuiscono a questa situazione.

