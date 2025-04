Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di due individui coinvolti in attività illecite. Le operazioni sono state eseguite dai finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, al termine di una complessa indagine.

I provvedimenti riguardano un soggetto, sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, che, oltre a essere destinatario di una recente misura antimafia della Prefettura di Barletta Andria Trani, è stato coinvolto in un’inchiesta relativa a un sodalizio criminale che danneggiava piccoli imprenditori agricoli. Questo individuo aveva in precedenza ricevuto una misura cautelare per il suo ruolo di vertice nel gruppo criminale.

Le indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta hanno rivelato che l’imprenditore, proprietario di un’attività di allevamento di bovini, utilizzava illegalmente 274 ettari di terreni agricoli di proprietà del Demanio, concessi dal Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, senza alcuna autorizzazione. Questa attività era vietata dalla misura di prevenzione antimafia a suo carico, che gli impediva di esercitare qualsiasi impresa.

Il suo comportamento ha comportato un profitto illecito di circa 100.000 euro, oltre a possibili irregolarità in merito a truffe. È stato infatti accertato che il soggetto aveva ottenuto indebitamente aiuti pubblici dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per un totale di oltre 175.000 euro, con l’aggravante di aver falsamente trasferito la gestione aziendale alla sua compagna per aggirare le restrizioni imposte dalle autorità.

L’indagine ha inoltre portato al sequestro preventivo di beni patrimoniali, immobili e terreni per un valore complessivo di 636.903,33 euro, a causa della discrepanza tra le fonti dichiarate di reddito e il patrimonio accumulato. Tra i beni sequestrati figurano terreni agricoli (23 suoli per un totale di 106 ettari), immobili e una mandria di oltre 150 bovini destinati alla vendita.

Questa operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza nella lotta contro i crimini economico-finanziari, mirata a tutelare il patrimonio pubblico e a contrastare frodi ai danni dello Stato. Gli inquirenti continueranno a monitorare e combattere la criminalità organizzata attraverso indagini trasversali, colpendo i patrimoni illeciti accumulati da soggetti coinvolti in attività fraudolente.

Come previsto dalla legge, si sottolinea che la colpevolezza degli indagati sarà accertata definitivamente solo con una sentenza irrevocabile di condanna.