Manfredonia – C’è una linea sottile tra l’indifferenza e la solidarietà. A volte, basta il tempo di una notte per oltrepassarla. È ciò che è accaduto a David, un senzatetto conosciuto da molti cittadini di Manfredonia, che da tempo vive nei pressi dell’ex Palascaloria insieme ai suoi inseparabili compagni: i suoi cani.

Un’esistenza ai margini, dignitosa nonostante tutto, segnata però da un gesto vile e inaccettabile. Qualcuno – non si sa chi, non si sa perché – ha dato fuoco al poco che gli restava. Coperte, vestiti, oggetti raccolti con pazienza e tenacia. Tutto ridotto in cenere.

David non chiedeva molto. Una parola gentile, un pasto caldo ogni tanto, la compagnia silenziosa dei suoi animali. Aveva costruito un angolo di mondo con nulla, eppure in quell’angolo si respirava un senso di casa. Un tetto fatto di cielo, ma con delle mura invisibili di affetto tra lui e i suoi cani. Quella piccola oasi di resistenza è stata cancellata in poche ore, e oggi David si ritrova senza nulla, esposto non solo al freddo delle notti primaverili, ma anche a quello, ben più crudele, dell’indifferenza umana.

“Già aveva pochissimo,” racconta una donna, che ha denunciato l’accaduto sui social, “e ora non ha più nulla. Se qualcuno può donargli qualcosa, che lo faccia.” Ed è questo il punto: in un momento storico in cui l’emergenza abitativa e l’emarginazione sociale colpiscono sempre più persone, ogni piccolo gesto può diventare una mano tesa, un atto di civiltà.

David non è solo un senzatetto. È una persona. Con una storia, un dolore, una dignità. E anche se la sua voce non trova spazio nei talk show, anche se il suo nome non compare nelle statistiche ufficiali, il suo grido di aiuto risuona forte per chi ha orecchie per ascoltare.