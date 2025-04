Manfredonia, il Sindaco accoglie i bambini a Palazzo San Domenico: «Un consiglio comunale speciale»

La Scuola dell’Infanzia Evangelica di Manfredonia, protagonisti di una visita speciale a Palazzo San Domenico, sede del Municipio cittadino. Accolti con entusiasmo dal Sindaco Domenico La Marca, i piccoli studenti, visibilmente emozionati e curiosi, hanno varcato la lunga scalinata del Palazzo comunale, ansiosi di conoscere da vicino il primo cittadino. Non è mancata una pioggia di domande, sincere e spensierate, che hanno spaziato dalle buche nelle strade cittadine fino a quesiti più personali, come “Chi è tua moglie?”.

Per accogliere al meglio i piccoli ospiti, il Sindaco ha fatto loro visitare la sala del Consiglio comunale, trasformandola in un’aula di dialogo e di racconto. Con linguaggio semplice e accessibile, da esperto sociologo qual è, il dott. La Marca ha illustrato la storia della fondazione di Manfredonia, soffermandosi sui simboli e le immagini presenti nella sala. Anche in questo frangente, i bambini non hanno risparmiato curiosità e domande, regalando momenti di gioiosa partecipazione. A suggellare l’incontro, la recita della poesia “La mia città”, composta dagli stessi piccoli allievi e dedicata al Sindaco, che per l’occasione si è seduto a terra tra loro, condividendo emozioni genuine e autentiche. A seguire, un gesto di dolcezza: la distribuzione di caramelle a tutti gli alunni da parte del Sindaco, visibilmente commosso.

Prima del congedo, la Scuola ha omaggiato il primo cittadino con un cartellone realizzato dai bambini, mentre la visita si è conclusa con un tour guidato del Palazzo di città. Il momento più toccante è stato il saluto finale: un abbraccio spontaneo e collettivo che i piccoli hanno voluto riservare al Sindaco, suggellato dalla promessa di rivedersi presto, magari tra i banchi della loro scuola. Un’iniziativa che ha saputo avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni, con un linguaggio fatto di semplicità, dialogo e affetto.