Presentato a Roma il Laboratorio Centrale Automotive Analytics and Forensics della Polizia di Stato

In occasione delle celebrazioni del 173° anniversario della costituzione della Polizia di Stato, è stato ufficialmente presentato questa mattina a Roma, in Piazza del Popolo, il Laboratorio Centrale Automotive Analytics and Forensics della Polizia di Stato. Si tratta di un ufficio tecnico all’avanguardia, ideato per supportare la sicurezza stradale e la giustizia attraverso tecnologie avanzate che permettono la ricostruzione degli incidenti stradali complessi. L’evento, moderato dal giornalista Filippo Gaudenzi, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Renato Cortese, il direttore del Servizio Polizia Stradale, Santo Puccia, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Vincenzo Palumbo, e il pro rettore vicario dell’Università di Foggia, Donatella Curtotti.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le funzionalità del Laboratorio, istituito presso il Servizio Polizia Stradale, che sfrutta le ultime innovazioni in materia di analisi forense per ricostruire gli incidenti stradali. Grazie all’uso dei dati recuperati dalle centraline elettroniche dei veicoli (cosiddette scatole nere) e all’analisi video, il laboratorio è in grado di ricostruire le dinamiche degli incidenti in 3D, fornendo informazioni cruciali per l’accertamento delle responsabilità. Tra gli importanti risultati ottenuti dal laboratorio, sono stati evidenziati i 35 incidenti stradali complessi ricostruiti con successo utilizzando i dati delle centraline, 18 indagini svolte grazie all’analisi di dati provenienti da sistemi di infotainment e dispositivi mobili, e oltre 200 attività forensi realizzate da 40 esperti formati sul territorio.

L’attività del laboratorio si sviluppa in sinergia con il mondo accademico e scientifico, con una stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, per garantire un continuo aggiornamento delle tecnologie di analisi forense. Questo consente di integrare strumenti sempre più avanzati, a supporto delle indagini dell’autorità giudiziaria. Un altro passo importante compiuto dal laboratorio è la definizione di protocolli e linee guida in tema di prelievi e accertamenti, fondamentali per i casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, in collaborazione con le università e le autorità giuridiche.

Con queste nuove capacità tecniche e scientifiche, la Polizia di Stato si prepara a rafforzare ulteriormente la propria attività di indagine, con un occhio sempre più attento alla sicurezza stradale e alla giustizia, attraverso l’innovazione e la collaborazione con il mondo accademico.

Lo riporta l’immediato.net