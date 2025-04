ANSA. Dopo la premiere all’Unipol Forum di Milano della traccia inedita Non metterci becco, Sfera Ebbasta e Shiva annunciano a sorpresa l’uscita, all’1 dell’11 aprile, di Santana MoneyGang, il loro primo joint album, completamente indipendente in partnership Cupido / Milano Ovest.

Nel disco 12 canzoni inedite.

Questa la tracklist: Sntmng, Non metterci becco, Sei persa, Molecole sprite, Maybach, Neon, Mngsnt,D&g, Vvs cartier, Over (demo), Come se non fossi nei guai, Paranoia.