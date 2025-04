“A Cerignola, in provincia di Foggia, la criminalità ha ormai assunto tratti da dominio territoriale: furti d’auto in pieno giorno, agiti con metodi da commando e documentati da video inquietanti, dimostrano una sfida spavalda all’autorità dello Stato.

È inaccettabile che i cittadini debbano vivere nella paura e nella sensazione di abbandono.

Lo dichiara Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, annunciando di aver depositato un’interrogazione parlamentare urgente rivolta al Ministro dell’Interno.

“L’allarme non riguarda solo la microcriminalità ma un salto di qualità delinquenziale che rivela la probabile operatività di reti mafiose o para-mafiose, specializzate nel traffico di veicoli rubati e nelle economie illegali. Serve una risposta immediata e strutturale da parte del governo: più forze dell’ordine, più strumenti tecnologici, più protezione per la comunità civile e imprenditoriale.

Chiediamo al ministro se intenda avviare un piano straordinario per la sicurezza a Cerignola, con risorse adeguate, indagini mirate e strategie di prevenzione capaci di disarticolare le reti criminali. Non basta il coraggio delle forze dell’ordine locali: serve una presenza forte e continuativa dello Stato. La legalità non può essere una promessa astratta, ma una realtà concreta, anche a Cerignola”.