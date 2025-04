CIS Capitanata, Nicola Gatta nominato Responsabile unico del contratto

Con l’avvio dei nuovi tavoli istituzionali dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), il governo Meloni imprime una svolta operativa alla politica di coesione territoriale. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari europei, il PNRR e la Coesione, Tommaso Foti, che ha presieduto ieri i tavoli istituzionali dei CIS Area Taranto, Brindisi-Lecce-Costa Adriatica e Foggia-Capitanata, avviando formalmente la nuova governance prevista dal decreto-legge n. 60/2024. Durante i lavori, è stata comunicata la nomina dei nuovi Responsabili unici del contratto (RUC): Nicola Gatta per “Foggia”, Francesco Bruni per “Brindisi-Lecce” e Dario Iaia per “Taranto”.

A conclusione dei tavoli, il ministro Foti ha sottoscritto i decreti di nomina. “La figura del responsabile unico del contratto diventa un punto di riferimento operativo per i territori, per assicurare responsabilità, coordinamento e capacità di risoluzione delle criticità”, ha spiegato il ministro Foti. L’obiettivo della riforma, sancita dal decreto ministeriale del 9 gennaio 2025, è quello di rendere più efficaci e tempestivi gli interventi, superando i ritardi del passato e rispondendo in modo più puntuale alle esigenze locali.

Nicola Gatta, sindaco di Candela ed ex presidente della Provincia di Foggia, guiderà il CIS Capitanata. “Il responsabile unico del contratto ha il compito di interfacciarsi con Invitalia, il ministero della Coesione e il territorio interessato, in questo caso la Capitanata – ha spiegato Gatta ai microfoni di FoggiaToday –. In sostanza, ci sono una serie di ritardi su cui bisogna intervenire. Il Governo ha ridisegnato la governance dei CIS e il loro funzionamento: rispetto a una spesa molto bassa a distanza di anni, bisogna utilizzare le risorse, utilizzarle subito e bene. La prima cosa da fare è una ricognizione delle spese delle opere che sono state finanziate, per poi dare un’accelerata”.

Gatta ha annunciato che subito dopo Pasqua intende convocare il Comitato di attuazione e di sorveglianza (CAS), organo presieduto dallo stesso RUC e composto dai referenti tecnico-amministrativi nominati da ciascuna delle parti firmatarie del CIS. Il CAS e il RUC avranno il compito di verificare lo stato di attuazione degli interventi e valutare eventuali modifiche o rimodulazioni dei finanziamenti. “Non posso che ringraziare il ministro Foti e tutto il Governo Meloni – ha concluso Gatta – che sta dimostrando una grande attenzione nei confronti del Mezzogiorno d’Italia”.

I membri degli organi di governo del CIS, si precisa, non percepiranno compensi, gettoni di presenza né rimborsi.