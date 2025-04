22 MILIONI PER LA CAPITANATA: FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

FOGGIA – La Regione Puglia ha recentemente annunciato l’assegnazione di oltre 22 milioni di euro per interventi di prevenzione dei rischi idraulici in 6 Comuni della provincia di Foggia.

Il contributo fa parte di un programma di finanziamenti destinato a migliorare l’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale e a contrastare il dissesto idrogeologico, con un focus particolare sull’adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione dalle catastrofi naturali.

I beneficiari principali

Fra i progetti finanziati, il Comune di Vieste si distingue con un contributo di 5 milioni di euro, destinati al ripristino della naturalità e alla riqualificazione idraulico-ambientale del torrente “Perazzeta”.

Accadia, con Sant’Agata di Puglia, beneficerà invece di 3,1 milioni di euro per migliorare l’efficacia idraulica del torrente “Fragno” e dei suoi affluenti.

Anche i Comuni di Panni, Orsara di Puglia e Bovino vedranno investimenti significativi, con 5 milioni di euro destinati al ripristino del torrente “Cervaro” e dei canali “Iazzano” e “Piscioli”.

Celenza Valfortore, Volturara Appula e San Marco La Catola riceveranno 4,9 milioni di euro per interventi sul torrente “La Catola”, mentre Biccari otterrà 980.000 euro per lavori di manutenzione del canale “Organo”.

Infine, Candela e Rocchetta Sant’Antonio potranno contare su 2,5 milioni di euro per il miglioramento del torrente “San Gennaro” e dei suoi affluenti.

Esclusioni e ulteriori sviluppi

Purtroppo, non tutti i Comuni della Capitanata sono stati ammessi a finanziamento. Restano esclusi dalla graduatoria provvisoria i Comuni di Peschici, Lesina, Vico del Gargano, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Mattinata e Deliceto, che non sono riusciti a ottenere i fondi richiesti per motivi diversi.

La graduatoria provvisoria, stilata al termine della valutazione dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico del 2024, segna un passo importante nel miglioramento della resilienza del territorio.

Il programma si inserisce nel più ampio Piano Regionale Puglia 2021-2027, che promuove l’adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione del suolo attraverso azioni mirate alla riduzione dei rischi idrogeologici.

Il dirigente regionale della sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha confermato che, a seguito della definizione della graduatoria finale, verrà bandito un nuovo avviso per gli interventi, con risorse finanziarie ulteriori, frutto di eventuali risparmi derivanti dalle assegnazioni iniziali.

Un’opportunità per la Capitanata

Questi investimenti rappresentano un’importante opportunità per i Comuni della Capitanata, chiamati ad affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dal rischio di alluvioni e frane.

Nonostante le difficoltà riscontrate da alcuni, i fondi disponibili contribuiranno a garantire un futuro più sicuro e resiliente per i territori coinvolti.

Lo riporta Retegargano.it