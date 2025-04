I consiglieri Comunali di otto Comuni del Gargano: “La Sanità del Gargano è un DIRITTO!”

La situazione sanitaria nel Gargano sta suscitando un crescente allarme tra i cittadini, che si trovano a fronteggiare gravi disagi, specialmente con l’avvicinarsi della stagione estiva. La mancanza di medici nei pronto soccorso di Vieste e Vico del Gargano emerge come una delle problematiche più urgenti da affrontare. A questa difficile realtà si aggiunge il fatto che le postazioni del 118 non sono attualmente medicalizzate, il che compromette notevolmente la capacità di risposta in caso di emergenze sanitarie. Inoltre, i tempi di percorrenza verso gli ospedali rappresentano un rischio significativo per coloro che necessitano di un intervento tempestivo.

A complicare ulteriormente il quadro vi è l’insufficienza dei servizi di specialistica ambulatoriale, costringendo i cittadini a confrontarsi con liste di attesa interminabili. Questa combinazione di fattori contribuisce a generare un panorama sanitario estremamente preoccupante, che richiede un’azione immediata e coordinata per essere affrontato in modo efficace.

I cittadini garganici sono ormai stanchi e delusi da un sistema che sembra ignorare le loro esigenze, chiedono con urgenza un cambiamento. La politica regionale appare focalizzata principalmente sulle aree del centro-sud della Puglia, trascurando completamente le necessità del Gargano, alimentando così un forte senso di abbandono e frustrazione tra la popolazione.

Per affrontare questa emergenza sanitaria, è quindi fondamentale che tutti i Sindaci dei comuni del Gargano si uniscano in uno sforzo collettivo. Si propone, pertanto, di convocare immediatamente un tavolo istituzionale e un consiglio comunale intercomunale, dove si possano discutere e trovare soluzioni concrete liberi da ogni forzatura politica e schieramento, pianificando soluzioni tempestive in modo efficace.

Inoltre, insieme ai comitati spontanei che stanno nascendo in queste ore, ai quali va il nostro ringraziamento, ci attiveremo per rappresentare e portare avanti le istanze dei nostri comuni attraverso ogni iniziativa utile e necessaria.

Solo attraverso una cooperazione attiva e un impegno collettivo sarà possibile migliorare la situazione sanitaria attuale e garantire un servizio adeguato e tempestivo per tutti i cittadini del Gargano.

È giunto il momento di agire con determinazione per tutelare la salute e il benessere della nostra comunità, affinché nessuno venga lasciato indietro e tutti possano ricevere

bisogno.

La Sanità del #gargano è un DIRITTO…

I Consiglieri Comunali dei Comuni garganici

Maria Grazia Destino e Luigi Falcone di Mattinata, Ugo Galli, Liliana Rinaldi e Fabio di Bari di Manfredonia, Angelo Cera di San Marco in Lamis, Michele Sementino, Vincenzo Murgolo e Daniele Cusmai di Vico del Gargano, Pietro Colecchia, Michele d’Atri e Angelo Valente di Ischitella, Rocco Ruo, Giuseppe Gentile e Michele Trombetta di Carpino, Francesco Tavaglione di Peschici e Michele Azzellino di Rodi Garganico.