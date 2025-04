Manfredonia, 150 alberi per ricordare Marisa Curci: il dono del Lions Club Sipontum

Un importante intervento di riqualificazione urbana e ambientale è stato realizzato questa mattina a Manfredonia grazie all’impegno del Lions Club Sipontum. Nell’ambito del progetto “Tre alberi per salvare il pianeta”, l’associazione ha donato al Comune 150 alberi, destinati a trasformare un’area verde in prossimità del cimitero comunale in un nuovo polmone verde per la città. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione del Sindaco Domenico La Marca, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, degli alunni dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” e della Caritas Diocesana.

Un segnale forte dell’importanza della sinergia tra istituzioni, scuole e mondo del volontariato per la tutela e la valorizzazione del territorio. Particolarmente toccante il momento della dedica: il progetto è stato infatti dedicato alla memoria di Marisa Curci, concittadina prematuramente scomparsa. A lei è stata intitolata una targa commemorativa posta nell’area verde, unendo il ricordo personale a un gesto di rinascita collettiva. Il Lions Club Sipontum non si è limitato alla donazione degli alberi: ha finanziato l’installazione di un impianto di irrigazione e si è impegnato a curare la manutenzione del nuovo spazio verde per i prossimi due anni, garantendone così la piena fruibilità.

“Ogni albero piantato – ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente – è un atto di fiducia nel futuro e un segno concreto di attenzione verso l’ambiente e la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va al Lions Club Sipontum e a tutte le persone e figure professionali che hanno reso possibile questo splendido progetto”. Con questo intervento, Manfredonia si dota non solo di nuovi alberi, ma di un messaggio di speranza e responsabilità che coinvolge tutti: un impegno quotidiano per il bene comune e per le generazioni future.