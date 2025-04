Manfredonia gesto vile contro David, Liliana Rinaldi Chiede solo un lembo di terra e un po' di pace

Un atto di ignobile crudeltà ha colpito David, un senzatetto di Manfredonia, quando ignoti hanno dato alle fiamme la sua coperta e l’area in cui viveva.

La consigliera comunale Liliana Rinaldi si è recata sul posto, denunciando l’accaduto e impegnandosi in prima persona per offrire a David un futuro più dignitoso.

La mattina si è tinta di amarezza e indignazione a Manfredonia, quando la notizia di un vile gesto ai danni di David, un uomo senza fissa dimora, ha iniziato a circolare. A farsi portavoce della sua difficile situazione è stata la consigliera comunale Liliana Rinaldi, che si è recata personalmente al palazzetto dello sport, luogo in cui David trova riparo insieme ai suoi tre fedeli cani .

Le immagini diffuse attraverso il video pubblicato sul canale YouTube "Statoquotidiano" mostrano una realtà di precarietà e vulnerabilità. Liliana Rinaldi, con parole cariche di sdegno, ha voluto "denunciare il vile gesto che è avvenuto qualche giorno fa". Sebbene la fonte non fornisca dettagli specifici sull'atto vandalico, l'accenno alla distruzione della coperta e dell'area in cui David vive lascia intendere una profonda mancanza di umanità nei confronti di una persona già in condizioni di estrema fragilità. Ma la presenza di Liliana Rinaldi non si è limitata alla constatazione dell'accaduto. La consigliera ha voluto anche dare voce alle modeste richieste di David, un uomo che, nonostante le avversità, non ha perso la dignità. "David non chiede tanto, David chiede di essere lasciato in pace", ha sottolineato Rinaldi, evidenziando il desiderio primario dell'uomo di poter vivere serenamente, lontano da ulteriori soprusi.

Tuttavia, la pace non può prescindere dalla soddisfazione dei bisogni primari. Per questo, Liliana Rinaldi ha specificato che “Davide ha bisogno di essere aiutato”. Le necessità più urgenti riguardano il benessere dei suoi amati cani: “ha bisogno di bestiario eh ha bisogno di di cibo per i suoi cani” . Questi compagni a quattro zampe rappresentano un importante sostegno affettivo per David, rendendo ancora più urgente l’intervento per garantire loro condizioni di vita adeguate.

Ascoltando direttamente la voce di David, emerge un desiderio ancora più specifico e toccante: “allora a me serve un piccolo terra per stare in pace e questo mi serve un piccolo pezzo di terra, forse con una roulotte“.

La richiesta di un piccolo terreno, magari con una semplice roulotte, manifesta il suo bisogno di un rifugio stabile e sicuro, un luogo dove poter trovare finalmente un po’ di tranquillità per sé e per i suoi cani. La semplicità della sua richiesta, unita alla dignità con cui la esprime, rende ancora più incomprensibile e inaccettabile il vile gesto di cui è stato vittima.

Di fronte a questa situazione di emergenza e alla necessità di offrire a David una prospettiva di vita più dignitosa, Liliana Rinaldi ha lanciato un appello alla solidarietà della comunità di Manfredonia. “Per chiunque voglia aiutare David si può mettere in contatto con la redazione di Stato Quotidiano e sarà mia premura prendere in carico la la situazione di David per offrirgli una vita più dignitosa” , ha dichiarato la consigliera, assumendosi l’impegno di coordinare gli aiuti e di farsi garante delle necessità dell’uomo.