Negli ultimi anni – e in modo ancora più evidente negli ultimi giorni – tra i cittadini si è diffuso un profondo senso di disagio verso il futuro e una crescente preoccupazione per le prospettive di lavoro e benessere della propria comunità. La nostra, in particolare, sembra aver smarrito la propria identità, anche a causa dei durissimi momenti di crisi sociale, culturale ed economica che ha vissuto. Le istituzioni, pur capaci di restituirle dignità e speranza, appaiono oggi confuse e distanti.

È dunque fondamentale ripartire da noi stessi, per riscoprire consapevolezza e desiderio di partecipazione attiva. Ora è il momento di recuperare coraggio e rilanciare, con forza, quel patrimonio di idee e riferimenti culturali che appartengono alla nostra storia. È tempo di ricostruire il tessuto sociale attraverso una rete di alleanze tra diritti e ambiti sociali; di mettere in campo tutte le energie disponibili per dare vita a un nuovo soggetto sociale che coinvolga cittadini, associazioni e movimenti civici.

Noi, di Fare Comunità, vogliamo essere parte attiva di questo cambiamento, garantendo alla nostra comunità un modello di partecipazione democratica, sviluppo sostenibile, responsabilità condivisa e solidarietà concreta. Dobbiamo recuperare e diffondere le buone prassi, con parole vere e pensieri autentici, capaci di dare forma a un nuovo civismo. Un civismo che diventi progetto sociale aperto, senza steccati ideologici, libero dalle vecchie appartenenze, lontano dall’antipolitica e dal qualunquismo. Serve una visione dinamica della democrazia e una nuova coscienza collettiva dei diritti.

Dobbiamo:

Parlare a tutti in nome di un’etica condivisa, che anteponga il bene comune agli interessi di pochi.

Presentare un’idea forte di comunità e responsabilità individuale, sostenuta da istituzioni lungimiranti.

Lottare contro ogni disuguaglianza.

Garantire legalità, trasparenza e correttezza nella pubblica amministrazione, e un uso efficace degli investimenti pubblici per produrre beni e servizi collettivi di qualità.

Coltivare la cultura della cittadinanza, rigenerare la coscienza civica, difendere il patrimonio comune e organizzare i servizi pubblici intorno ai bisogni reali dei cittadini.

È il momento di rimettere al centro il territorio, come serbatoio di idee e motore identitario della nostra comunità. Oggi più che mai assistiamo a una forte crisi di fiducia nelle istituzioni, evidenziata anche dalla sempre più scarsa partecipazione alle urne. I tradizionali strumenti della democrazia rappresentativa sono in affanno, mentre la società civile e l’azione popolare sembrano rispondere meglio al bisogno di una nuova rappresentanza.

Questa rappresentanza, frutto di una nuova coscienza civica, deve nascere dalla partecipazione reale dei cittadini, uniti per non subire passivamente decisioni calate dall’alto, né essere ingannati da slogan vuoti e privi di contenuti. Dobbiamo pretendere rispetto per la nostra terra, che va protetta e conservata per le generazioni future.

Serve quindi una comunità attiva nel dibattito pubblico, capace di confrontarsi, in modo pragmatico e inclusivo, con tutti gli attori sociali ed economici del territorio. Così facendo, potremo evitare la marginalizzazione e costruire una economia diffusa, giusta e competitiva, fondata su pratiche locali virtuose.

Una nuova presenza sociale deve farsi riconoscere attraverso:

Il protagonismo delle istituzioni locali;

La difesa concreta del territorio;

Il diritto al lavoro e alla salute;

La valorizzazione della cultura;

La partecipazione democratica dei cittadini.

Per essere visibili e determinanti, è necessario esserci: nelle istituzioni, nell’economia cittadina, tra la gente, con iniziative sociali e culturali condivise. Da queste riflessioni nasce l’idea di unire esperienze diverse di azione civica che condividono la stessa visione di città e il desiderio di costruire un modello alternativo a quelli del passato.

Proponiamo la creazione di una Associazione di Promozione Sociale: un contenitore aperto, inclusivo, con una struttura partecipata, solida ma snella, con regole chiare e una rappresentanza autorevole e riconosciuta.

Non possiamo più aspettare.

È il momento di agire. Iniziamo da noi.

Antonio Prencipe – Fare Comunità