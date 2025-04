Manfredonia saluta il Commissario Licari: un bilancio di impegno e professionalità

Dopo due settimane dal suo trasferimento a Pesaro, il Commissario Dott. Agostino Licari lascia ufficialmente la città di Manfredonia, dove ha prestato il suo servizio con dedizione e impegno. Una città che, come ha sottolineato lui stesso, è riuscito a conoscere e amare, nonostante le difficoltà e le complessità che la caratterizzano. “Manfredonia è una città bella, che giorno dopo giorno ho imparato a rispettare e apprezzare”, ha dichiarato Licari, facendo riferimento al suo periodo trascorso in città. “Merita il coraggio di amministratori capaci, consapevoli delle risorse e delle potenzialità di questo territorio. Ho ritrovato in Manfredonia molti dei valori, delle tradizioni e quel calore umano che caratterizza la gente del Sud, un aspetto che mi ha fatto sentire a casa, essendo io stesso siciliano.”

Durante il suo incarico, il Commissario Licari ha lavorato in stretto contatto con le istituzioni locali, collaborando con le forze dell’ordine e contribuendo a garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La sua professionalità e il suo approccio umano sono stati apprezzati da tutti coloro che hanno avuto modo di interagire con lui. In un incontro di saluto, l’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento al Dott. Licari e alla sua squadra per l’impegno profuso. “Abbiamo imparato molto dal suo esempio”, ha dichiarato un rappresentante dell’amministrazione. “La sua dedizione e il suo spirito di servizio sono stati un modello per tutti noi. Continueremo a fare tesoro della sua testimonianza.”

Il saluto al Dott. Licari è stato anche un’occasione per sottolineare l’importanza della continuità del lavoro delle istituzioni. “Siamo certi che la collaborazione con il nuovo commissario e con gli agenti del Commissariato di Polizia continuerà nel rispetto dei ruoli e delle competenze, per garantire alla nostra città il massimo della sicurezza e del benessere”, ha aggiunto l’amministrazione. Infine, un caloroso augurio per il futuro è stato rivolto al Dott. Licari, che lascia Manfredonia con la stima e l’affetto della comunità. “Grazie, Dott. Licari, per tutto ciò che ha fatto per la nostra città. Le auguriamo ogni successo nel suo nuovo incarico a Pesaro e speriamo di poter collaborare ancora, come sempre, per il bene della nostra comunità.”

Con questo messaggio di gratitudine e riconoscenza, Manfredonia saluta un commissario che ha contribuito a scrivere un’importante pagina nella storia recente della città.