Omicidio della tabaccaia Franca Marasco: in aula i testimoni chiave del processo a Redouane Moslli

FOGGIA – Sfilano in aula i testimoni dell’accusa nel processo per l’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa il 28 agosto 2023 nella sua attività di via Marchese De Rosa, a Foggia.

Sul banco degli imputati, Redouane Moslli, 45 anni, bracciante agricolo di origine marocchina, reo confesso, arrestato lo scorso 3 settembre.

Nel corso della sesta udienza, celebrata davanti alla Corte d’Assise, sono stati ascoltati quattro testimoni.

Tra questi, un cittadino di origine araba che ha riconosciuto in fotografia Moslli come l’uomo che gli aveva venduto uno dei due telefoni rapinati alla vittima.

Lo stesso riconoscimento è arrivato da un assistente sociale che aveva incontrato Moslli in un dormitorio cittadino, dove l’imputato aveva alloggiato nei mesi precedenti il delitto, giunto in città in cerca di lavoro nei campi.

Il pubblico ministero Ida Perrone contesta a Moslli il concorso anomalo in omicidio aggravato e rapina aggravata.

Secondo l’accusa, Moslli avrebbe aggredito e ucciso la tabaccaia con quattro coltellate a gola e addome per poi fuggire con due telefonini e 75 euro in contanti.

L’uomo ha dichiarato di aver diviso il denaro con Vittorino Checchia, 71 anni, foggiano, arrestato due settimane dopo il delitto e deceduto in ospedale il 15 giugno scorso mentre si trovava piantonato dalla polizia penitenziaria.

Checchia si era sempre professato innocente.

In aula anche le parole di un cittadino ucraino, che condivideva con Checchia un appartamento in via Mameli.

Proprio lì, secondo quanto ricostruito, Moslli si sarebbe recato subito dopo l’aggressione per cambiarsi e spartire il bottino.

L’immobile era stato messo a disposizione da una parrocchia locale.

A confermare i rapporti tra i due indagati è stato un sacerdote, anche lui sentito in aula, che ha raccontato di come Checchia avesse alloggiato nel dormitorio dove aveva conosciuto Moslli.

Decisiva, inoltre, un’intercettazione telefonica dell’8 settembre 2023 tra Checchia e lo stesso sacerdote, disposta dopo la confessione di Moslli.

In quella telefonata, Checchia chiese al prete: “Credi alle mie parole?”, ricevendo in risposta un invito a dire la verità ai carabinieri.

Il processo prosegue con nuovi testimoni e ulteriori elementi che la procura ritiene fondamentali per chiarire se si sia trattato di un’aggressione premeditata travestita da rapina finita in tragedia, come ipotizzato dai legali della famiglia Marasco, rappresentati dall’avvocato Giulio Treggiari.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it